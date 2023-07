Das Fußballstadion im Villinger Friedengrund hat in den vergangenen Jahren schon manche großen Clubs auf seinem grünen Rasen gesehen. Demnächst folgt ein weiterer denkwürdiger Besuch: Eine der weltbesten Teams, der englische Erstligist FC Liverpool mit seinem deutschen Star-Trainer Jürgen Klopp, wird am Montag, 24. Juli, in der MS Technologie-Arena, wie das Stadion heute heißt, auflaufen.

Gedämpfte Veranstaltung

Anstelle eines Fußballfestes wird das geplante Freundschaftsspiel des Starensembles aus der Premier League gegen den deutschen Zweitligisten Greuther Fürth allerdings eine ziemlich gedämpfte Veranstaltung werden. Zuschauer sind nicht zugelassen.

Blick auf die MS Technologie-Arena. Das Stadion und der Parkplatz werden am 24. Juli von Polizei und zahlreichen Ordnungskräften abgeriegelt werden. | Bild: Burger, Tatjana

Hintergrund dieser publikumslosen Veranstaltung: Der englische Spitzenclub, der im Rahmen der Saisonvorbereitungen sein Trainingslager sehr wahrscheinlich im Hotel Öschberghof bei Donauschingen aufschlägt, hat darauf bestanden, das Freundschaftsspiel „aufgrund der örtlichen Gegebenheiten“ unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen.

Hier geht es mutmaßlich um die für derartige Top-Spiele unzureichenden Sicherheitsstrukturen in dem Stadion.

Keine offizielle Bestätigung

Dass die Begegnung im Villinger Friedengrund stattfindet, wurde bislang weder vom FC Liverpool, noch vom Ausrichter des Spiels, der Spielvereinigung Greuther Fürth, noch vom gastgebenden Verein FC 08 Villingen, der sein Stadion für dieses Spiel zur Verfügung stellt, offiziell bestätigt.

Die Nullachter, die die Organisation übernehmen, hüllen sich definitiv in Schweigen. Es gibt keinerlei Bestätigung, was hier stattfindet. Hintergrund sind offenbar handfeste vertragliche Vereinbarungen zwischen den drei Clubs.

Die Roten Der FC Liverpool – auch bekannt als The Reds (englisch für: Die Roten) – ist ein am 3. Juni 1892 gegründeter Fußballverein aus Liverpool. Mit 19 Meistertiteln (zuletzt 2020) ist der FC Liverpool einer der erfolgreichsten Vereine Englands, der darüber hinaus achtmal den FA Cup sowie neunmal den Ligapokal gewann. Auf europäischer Ebene gewann der Verein sechsmal den Europapokal der Landesmeister bzw. die UEFA Champions League sowie dreimal den UEFA-Pokal. 2019 gewann der FC Liverpool erstmals die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Der FC gehört zu den wertvollsten Fußballclubs der Welt.

Anlieger sind vorgewarnt

Allerdings hat sich der Besuch des Erstligisten von der britischen Insel im beschaulichen Villingen natürlich in Fußballkreisen längst herumgesprochen.

Inzwischen wurden die Anlieger im Friedengrund, darunter auch die angrenzenden Sportvereine, von den Organisatoren, ohne Namen zu nennen, über ein größeres Fußball-Event informiert. Denn diese müssen am Montag, 24. Juli, mit einigen Einschränkungen rechnen.

Sperrung ab 12 Uhr mittags

So soll die Straße am Friedengrund an jenem Montag gegen 12 Uhr gesperrt werden, heißt es in einer Information an Nachbarn des FC 08. Besucher des Fitness-Zentrums und der Reithalle im Friedengrund sollen aber durchgelassen werden. Um 13 Uhr soll die Begegnung angepfiffen werden. Rund drei Stunden später werden die Mannschaften dann wieder abrücken und der Spuk ist beendet.

Die Straße am Villinger Friedengrund, rechts das Flughafen-Restaurant: Ob und wo die Durchfahrt gesperrt wird, ist noch unklar. | Bild: Burger, Tatjana

Bleibt die Straße geöffnet?

Wo und wie genau die Zugänge abgesperrt werden, darüber konnte Thomas Barth, der Leiter des Polizeireviers Villingen, am Freitag noch keine Auskunft geben. Er sagt aber: „Die Straße im Friedengrund für die Dauer des Spiels zuzumachen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn.“

Barth geht davon aus, dass lediglich das Stadion und der große Parkplatz davor gesperrt wird. Allerdings sind die Abstimmungen mit dem FC 08 im Detail noch nicht erfolgt, erklärte der Revierleiter.

Thomas Barth, der Leiter des Polizeireviers Villingen, rechnet nicht mit größeren Problemen. | Bild: Freißmann, Stephan

Sichtblenden gegen Kiebitze

Klar sei aber, dass keine Besucher ins Stadion kommen. Dafür sorgt nicht nur die Polizei, sondern auch ein Großaufgebot von Ordnern und Sicherheitsleuten. Vorgesehen sind offenbar auch Sichtblenden, damit vor dem Stadion stehende Neugierige nichts von der Begegnung sehen können.

Der Eingang ins Stadion. Hier sollen Sichtblenden montiert werden, damit keiner auf das Spielfeld schauen kann. | Bild: Burger, Tatjana

Polizei rechnet mit Neugierigen

Gleichwohl rechnet der erfahrene Polizeibeamte damit, dass am Montagmittag einige Fußballfreunde den Weg in den Friedengrund finden werden, um zu schauen und vielleicht ein Foto von den Fußball-Stars oder dem Trainer des FC Liverpool schießen zu können.

„Da muss man davon ausgehen, dass ein gewisser Zulauf erfolgt“, vermutet Barth. Probleme erwartet er allerdings nicht. „Ich rechne mit vernunftbegabten Menschen“, zeigt sich der Polizeiführer zuversichtlich.

Übertragung bei Sky Sport

Müssen die Fußballfans, was das Spiel angeht, komplett in die Röhre schauen? Bekannt ist, dass alle Liverpooler Testspiele über den vereinseigenen TV-Sender „LFCTV“ übertragen werden. Es wird also diese TV-Crew vor Ort sein, erklärte dazu jüngst die Spielvereinigung Greuther Fürth.

Die Engländer werden ihre Bilder auch in Deutschland verkaufen, wie dem Internet zu entnehmen ist: Der Bezahlsender Sky Sport Bundesliga kündigt die Übertragung des Freundschaftsspiels live im Fernsehen an (ab 12.45 Uhr).

Die Reiter wissen Bescheid

Entspannt sehen Anlieger im Friedengrund die mögliche Absperrung der Straße. „Unsere Reiter wissen Bescheid“, berichtet Heinrich Haas, der Inhaber der gleichnamigen Reitschule im Friedengrund. Er sieht keine größere Beeinträchtigung des Reitbetriebs. „Das geht problemlos“, ist er überzeugt.

Diese Bild zeigt von oben einen Flohmarkt auf dem Friedengrund. Auf der Straße davor geht es dann oft chaotisch zu. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Wo bleibt das Ordnungsamt?

Haas wünscht sich aber, dass das städtische Ordnungsamt stärker Präsenz zeigt, wenn sich im Friedengrund Veranstaltungen ballen. Immer wieder vermisst er eine ordnende Hand für den Verkehr. „Wir haben hier öfter Chaos“, kritisiert er. „Dann fragt man sich dann schon: Wo bleibt das Ordnungsamt?“

Fitness-Studio informiert

Keine Probleme mit dem Liverpool-Spiel erwartet auch Sascha Rapierski, einer der Geschäftsführer der Fitness-Studio-Kette „Easy fit“, für die Niederlassung im Friedengrund. Das Studio ist bereits informiert.