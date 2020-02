Villingen-Schwenningen Nach „Sabine“ droht der Borkenkäfer: Sturmholz muss zügig aufgearbeitet Das könnte Sie auch interessieren

Am Montagabend zwischen 20 und 22 Uhr mussten Feuerwehrleute noch zwei über die Straße gestürzte Bäume zwischen Villingen und Unterkirnach sowie in Richtung Kappel entfernen. Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr gerufen, um in der Vockenhauser Straße in Villingen und an einem Haus in Schwenningen lose Dachziegel zu entfernen.

Diese hatten sich vermutlich schon in der Nacht zuvor gelockert. Um Gefährdungen zu vermeiden, wurden die Ziegel von Feuerwehrmännern beseitigt.