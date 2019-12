Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier ist unser Veranstaltungstipp für Ihre Region.

Adventsdörfle

Bild: Kur & Bäder

Bad Dürrheim, Rathausplatz, Di, 3.12., 17 Uhr: Bis Sonntag lädt das Bad Dürrheimer Adventsdörfle wieder ein. Auch in diesem Jahr beziehen einige Einzelhändler, Gastronomen und Vereine die Holzhütten, um in gemütlicher Atmosphäre die Besucher zu verköstigen. Am Freitag und Samstag gibt es zwei Open-Air-Filmerlebnisse. Auch die urige Holzhütte im Hindenburgpark in Bad Dürrheim ist wieder festlich geschmückt und wartet auf viele Besucher. Tischreservierungen werden unter Telefon 07726/666333 oder per Mail daniel.limberger@badduerrheim.de entgegen genommen.