von Hans-Jürgen Götz

Gerade erst 100 Tage im Amt eröffnete Oberbürgermeister Jürgen Roth die 70. Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend mit der Verabschiedung zweier Amtsleiter der Stadtverwaltung. Beide Abgänge hätten nichts mit dem neuen Chef oder dem Gemeinderat zu tun, so wurde betont, sondern mit Berufschancen in anderen Städten.

Ebenfalls Dank und Anerkennung erfährt Henning Keune (Mitte) von Baubürgermeister Detlev Bührer (links) und Oberbürgermeister Jürgen Roth. Der bisherige Leiter des Amts für Stadtentwicklung wird in seiner alten Heimat Hagen in Westfalen ab Mai als Technischer Beigeordneter die Leitung des Baudezernates übernehmen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Henning Keune, bisher Leiter des Amts für Stadtentwicklung wird im westfälischen Hagen ab Mai als Technischer Beigeordneter das Baudezernat übernehmen.

Von Villingen-Schwenningen in den Norden

Überraschend geht auch Franz-Josef Holzmüller. Er war seit 2000 Amtsleiter, zuletzt im neuen Amt für Stadtentwässerung und Breitband. Holzmüller wird nun Amtsleiter Bauwesen in der Kreisverwaltung Gifhorn in Niedersachsen.

Gute Wünsche für die Zukunft

Oberbürgermeister Jürgen Roth und Baubürgermeister Detlev Bührer bedankten sich bei Keune und Holzmüller für die gute Zusammenarbeit und wünschten beiden alles Gute für berufliche Zukunft.