Villingen-Schwenningen vor 5 Stunden

Der Kassensturz von OB Jürgen Roth im Video-Rückblick

OB Jürgen Roth machte in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch einen großen Kassensturz und gab bekannt, dass sich in der Doppelstadt ein Investitionsstau von 1,2 Milliarden Euro aufgebaut hat. Hier können Sie sich einige Videos aus der Sitzung anschauen.