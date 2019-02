Die Volkshochschule Villingen-Schwenningen (VHS) hat ihr Halbjahresprogramm vorgestellt. 750 Angebote unterschiedlicher Themenbereiche von Sprachkursen über politische und gesellschaftlichen Themen bis hin zu Kunst, Kultur und Gesundheit stehen zur Auswahl. Erstmals können einige Angebote auch online genutzt werden.

Angesichts der Angebotsvielfalt von A wie Abendgymnasium bis Z wie Zumba-Workout ging VHS-Leiterin Ina Schweizer auf einige der Höhepunkte des VHS-Halbjahres ein.

Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport, dem die VHS zugeordnet ist, betonte bei der Programmpräsentation, dass die VHS unter der neuen Leitung neue Wege gehe. Als kommunale Einrichtung habe die doppelstädtische VHS keine Probleme bei der Finanzierung der Kursangebote – anders als in Kommunen, wo Volkshochschulen als Vereine organsiert seien. „Im Gegenteil, wir erwirtschaften derzeit sogar einen Überschuss.“ Man wolle für die Stadt auch ein Weiterbildungsträger nach innen sein.

Kontakt

Das VHS-Programm ist ab sofort bei den VHS-Geschäftsstellen erhältlich. Anmeldestart ist am Samstag, 9. Februar. Anmeldungen sind in den Geschäftsstellen und telefonisch unter der Anmelde-Hotline (07720 oder 07721) 823344 möglich – oder per E-Mail: vhs.villingen-schwenningen.de