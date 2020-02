Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Landwirtschaftsgebäude gerät an stürmischem Donnerstagabend in Vollbrand zwischen Villingen und Obereschach

Großer Feuerwehreinsatz zwischen Villingen und Obereschach am Donnerstagabend: Die Einsatzkräfte mussten zu einem landwirtschaftlichen Anwesen in Sommertshausen ausrücken, das gegen 18.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen in Vollbrand geraten war.