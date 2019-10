Nachdem die Fridays for Future-Bewegung, anlässlich der UN-Klimakonferenz vor drei Wochen, ganze 900 Menschen auf die Straße in Villingen lockte, waren es am Freitag nur noch rund 50 Demo-Teilnehmer, die mit Parolen vom Bahnhof zum Münsterplatz zogen. Hier gibt es alle Infos, Bilder und Videos!