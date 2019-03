von Redaktion

Auch Redakteure müssen irgendwo parken. Im Lauf der Jahre haben sich so die ein oder anderen Parktipps angesammelt.

Villingen

Ich versuche es immer an der Friedrichstraße. Dort sind die Chancen bis kurz nach acht Uhr gut. Dann wieder so ab 14 Uhr, wenn die Schule aus ist und die ersten eventuell Feierabend haben. Meist voll ist es hier morgens an den Wochenmarkttagen. Danach versuche ich es im Gebiet Wilhelm-Binder- Straße, Waldstraße, Prinz Eugen Straße. Wenn ich dort auch nichts finde, dann vielleicht in der Martin Luther Straße und den angrenzenden Seitenstraßen. (jef)

Ich versuche es manchmal in der Friedrichtstraße, da hat man aber eher selten Glück. Wenn ich dort nichts finde, dann parke ich in der Brigachstraße. Dort kann man drei Stunden für 1,50 Euro parken. (swg)

Gut parken kann man entlang der Güterbahnhofstraße, dort ist es kostenlos, oder auf dem Parkplatz, da kostet eine Wochenkarte nur 6,20 Euro. Auch in der Schwedendammstraße kann man kostenlos parken und in der Lantwattenstraße beim Arbeitsamt. (kbr)

Ich komme immer aus St. Georgen nach Villingen und versuche mein Glück im oberen Bereich der Vöhrenbacherstraße oder in den Seitenstraßen. Mitunter lässt sich auch auf der anderen Seite der Stadt, in der Warenbachstraße bis 9 Uhr gut ein Parkplatz finden. (ang)

Schwenningen

Neben den bekannten Größen wie das Parkhaus an der Muslen, das Parkhaus im City-Rondell oder das der Deutschen Bank direkt in der Innenstadt, umschließen zahlreiche günstige oder kostenlose Parkmöglichkeiten das Schwenninger Stadtgebiet.

Äußerst beliebt ist der Großraum-Parkplatz beim Schilling-Imbiss (ist jedem Schwenninger ein Begriff). Bei einer Höchstparkdauer von drei Stunden zahlt man hier 50 Cent die Stunde. Abstriche muss man hier lediglich beim Belag des Parkplatzes machen, dessen Zustand schon sehr zu wünschen übrig lässt.

Beliebt ist auch der Parkplatz an der Volkshochschule. Zwei Stunden kostenlos mit der Parkscheibe, wobei hier lediglich etwa 20 Plätze vorliegen.

Ebenfalls kostenlos (je nach Ziel in der Innenstadt und wenn man fünf Minuten Laufzeit mitbringt), sind die kleinen Querstraßen entlang der Bürk- und Bildackerstraße.

Dazu zählen beispielsweise die Holzstraße, Bertha von Suttner Straße, die Paul Jauch- oder die Jägerstraße (Nord-West).

Ebenso verhält es sich mit den kleinen Einbahnstraßen entlang der Karlstraße. Hierzu zählen die August-Reitz-Straße, Arndt-Straße oder Jahnstraße (Süd-West).

Auch die kleinen Einbahnstraßen an der Villinger-Straße. Dazu zählen die Sänger- oder Hans-Sachs-Straße. (West).

Oder auch die Willhelm-oder Johannesstraße (Nord). Sowie Alter Angel, Neuer Angel, Alte Post Straße oder Eberhardstraße (Süd und Ost).

Beliebt ist auch die Spittelstraße am Culinara für eine Stunde kostenlos mit der Parkscheibe. (häm)