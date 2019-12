Halbzeit beim Villinger Weihnachtsmarkt. Adventsstimmung herrscht im festlich geschmückten Hüttendorf rund ums Münster. Die Menschen finden Geschenkideen und festliche Dekorationen. In den Wechselhütten gibt es viel Selbstgebasteltes – am Wochenende beispielsweise Trendiges mit Schwarzwald-Motiven, Naturkleidung für Babys und Erwachsende, Baby-Schuhe und Upcycling-Produkte. Bis Sonntag stehen noch etliche Highlights auf dem Programm:

Das Programm

Am heutigen Mittwoch ist um 15 Uhr der Grundschulchor der Bickebergschule auf dem Markt zu Gast, um 18 Uhr sorgt der evangelische Posaunenchor Villingen für weihnachtliche Stimmung. Am Donnerstag, 5. Dezember, gibt es um 15 Uhr Weihnachtslieder mit der evangelischen Kindertagesstätte Johannes, ehe um 18 Uhr der evangelische Posaunenchor Donaueschingen auftritt. Es folgt um 19 Uhr das Jugendorchester der Stadtmusik Villingen.

Preisübergabe der Bastelaktion

Am Freitag ist um 11 Uhr Preisübergabe der Kindergarten-Bastelaktion. Um 15 Uhr steht das evangelisches Bezirkskantorat Villingen auf der Bühne, ab 18 Uhr verbreiten die Jagdhornbläser des Hegerings Villingen Jagdrufe. The Singing Souls by Mela Andrè heißt es am Samstag ab 18 Uhr. Und ab 19.30 Uhr gibt es im Münster wieder „Nightfever“ mit einer ganz speziellen Stimmung aus Musik, Gebet und Kerzenlicht.

Halbzeit beim Villinger Weihnachtsmarkt. | Bild: Roland Sprich

Der Weihnachtsmarkt ist noch bis 8. Dezember auf dem Münsterplatz zu Gast. In der Muslen lädt der Schwenninger Weihnachtsmarkt vom 13. bis zum 22. Dezember zum Bummeln ein. Jeweils von 11 bis 21 Uhr.