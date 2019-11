von Karin Gambin

„Das sind die absoluten Lieblingsweihnachtsbrötle meiner Familie und von mir“, erzählt Karin Gambin. Dabei komme es vor allem auf die Füllung an. „Wahrscheinlich wären sie viel zu schnell weg, würde ich sie nicht an einem sicheren Ort verstecken.“ Und so werden sie gemacht:

Zutaten für den Mürbteig:

600 Gramm Mehl

300 Gramm Zucker

2 Päckchen Vanillezucker

300 Gramm Butter

1 Prise Salz

2 Eier

Zutaten für den Zuckerguss:

200-300 Gramm Puderzucker

Orangensaft, Kirschsaft oder Kinderpunsch, Zitronensaft

Zutaten für die Füllungen:

Quittengelee

Orangen-Trauben-Punschgelee oder beliebiges rotes Gelee

Diese Menge an Zutaten ergeben etwa 90 bis 100 doppelte Brötle.

Bild: Karin Gambin

Zubereitung:

Aus den Zutaten einen Mürbteig herstellen. Den Teig in Folie einwickeln und eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen.

Nun den Teig ausrollen, Herzen und Kreise ausstechen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und bei 160 Grad Heißluft 10-12 Minuten goldbraun backen.

Bild: Karin Gambin

Eine Hälfte Puderzucker für die goldenen Dukaten mit Orangensaft anrühren. Wer hat, kann auch noch etwas Lebensmittelfarbe zugeben, damit das Gold intensiver wird. Die andere Hälfte Puderzucker mit 1-2 Esslöffel Milch glattstreichen.

Bild: Karin Gambin

Die Hälfte der Brötle zuerst auf der einen Seite mit Hilfe eines Pinsels mit dem goldenen Puderzucker bestreichen. Im Anschluss auf der anderen Seite die Zucker-Milchglasur auftragen und sofort mit einem Holzstäbchen ein Muster in die beiden Farben ziehen.

Bild: Karin Gambin

Wenn alle oberen Brötle bemalt sind, die untere Hälften mit einem Klecks Quittengelee bestreichen und sofort die oberen Hälften darauf setzen.

Bild: Karin Gambin

Mit den Herzen ebenso verfahren. Für die rote Glasur den Puderzucker mit Kinderpunsch oder Glühwein anrühren, die weiße Glasur mit Zitronensaft.

Bild: Karin Gambin

Das Gelee für die Füllung der Herzen kann man selber herstellen aus dem Saft von 4 Orangen, 2 Hände voll blauer Trauben und einer Tasse Kinderpunsch. Gut wäre es, wenn man diese Vorarbeit bereits einen einen Tag zuvor schon erledigt. Die Zutaten in einem Topf etwa 10 Minuten köcheln lassen, von der Platte nehmen und über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag alles gut vermengen und durch ein feines Sieb mit Mulltuch streichen. Den aufgefangenen Saft muss man nun mit Gelierzucker noch einmal kurz aufkochen. Fertig ist das Gelee. Es geht aber auch jedes andere rote Gelee zum Befüllen.

Bild: Karin Gambin

Die fertigen goldenen Dukaten und Punschherzen müssen Sie nun gut trocknen lassen, bevor sie in die Blechdosen zum Aufbewahren wandern.

