VS-Villingen vor 7 Stunden

Corona-Krise in Villingen: Manchmal sagen bewegte Bilder mehr als Worte

Was einst eine quirlige Innenstadt war, ist in der Corona-Krise ein fast verlassenes Straßenkreuz: Der Blick vom Villinger Latschariplatz in alle vier Himmelsrichtungen am Freitag, 20. März 2020, zur Mittagszeit.