So sollte es künftig viel öfters sein: Blick in eine Villinger Fußgängerzone ohne Fahrzeuge.

Jetzt macht die Stadtverwaltung ernst. Mit einem Bündel von Maßnahmen will sie den überbordenden Verkehr in den Fußgängerzonen, vor allem in Villingen, eindämmen. Bürgeramtsleiter Ralf Glück stellte das Vorhaben, das ab dem 1. Januar versuchsweise für ein Jahr eingeführt wird, im Gemeinderat vor. Erst wenn es zu keinen Verbesserungen kommt, denkt die Stadt daran, möglicherweise an den Zufahrten versenkbare Poller einzubauen.