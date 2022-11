Das Vereinsprogramm

Für den Winter stehen schon Ausfahrten des Skiclubs Unterkirnach sowohl im nordischen als auch in alpinen Bereich fest. Die Langläufer starten am Sonntag, 18. Dezember, mit einer Fahrt zur Martinskapelle droben über Furtwangen. Für die Alpinfahrer geht es am Donnerstag, 5. Januar, ins Montafon. Immer dienstags ab 20 Uhr findet außerdem die Fitnessgymnastik in der Unterkirnacher Sporthalle statt. Neueinsteiger sind dabei herzlich willkommen. Wer Lust hat, spielt anschließend noch eine Runde Volleyball mit. Informationen zum Vereinsprogramm auf der Homepage unter http://www.skiclub-unterkirnach.de