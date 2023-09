In Tuttlingen steht der bundesweiter Warntag am 14. September unter besonderen Vorzeichen. Erstmals wird an diesem Tag getestet, ob die neuen Tuttlinger Sirenen auf den landesweit ausgelösten Alarm anspringen. Während der vergangenen Wochen sind die Sirenen auf 15 Gebäuden in Tuttlingen und den Stadtteilen montiert worden.

Ziel ist mehr Sicherheit im Ernstfall

Am Donnerstag, 14. September, werden ab 11 Uhr können die Sirenen erstmals angesteuert werden. „Mit denen wollen wir künftig für mehr Sicherheit im Ernstfall sorgen“, wird Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Schwarzwald-Baar Handy statt Sirenen: So läuft der Stresstest für Katastrophenwarnung Das könnte Sie auch interessieren

Zwar seien die Geräte noch nicht endgültig abgenommen, doch gerade daher komme der Warntag zum richtigen Zeitpunkt. „Das ist ein erster richtiger Test, bevor die Geräte offiziell in Dienst gestellt werden“, so Vorwalder.

So läuft der Warntag ab Beim Warntag am 14. September wird um 11 Uhr der Alarm ausgelöst. Um 11.45 Uhr wird Entwarnung gegeben. Bürger haben so die Möglichkeit zu überprüfen, ob die Warnung sie erreicht hätte. In Tuttlingen wird zum einen über die neuen Sirenen gewarnt, zum anderen über Cell-Broadcasting. Bei diesem Verfahren wird auf alle in einer bestimmten Funkzelle eingeloggten Handys eine Warnung geschickt. Allerdings funktioniert das System nicht auf allen älteren Geräten. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.bundesweiter-warntag.de.

Schon kurz nach dem Debakel des 2020er-Warntags hatte OB Michael Beck angestoßen, in Tuttlingen wieder Sirenen zu installieren. „Dass man nach Ende des Kalten Krieges bundesweit Sirenen abmontiert hat, hat sich als Fehler herausgestellt“, so Beck damals.

Tuttlingen ganz schnell beim Bestellen

Tuttlingen gehört nun zu den ersten Städten im Land, die ein neues Sirenensystem in Betrieb nehmen können. 15 Geräte wurden im gesamten Stadtgebiet und den Stadtteilen montiert. ,„Wir waren bei den ersten, die bestellt haben“, so Fachbereichsleiter Benjamin Hirsch, „und das zahlt sich jetzt aus. Mittlerweile werden die wenigen Spezialfirmen von Aufträgen nur so überrollt.“

Wetter Abschied vom Sommer: Warum Wetterexperte Jürgen Schmidt jetzt zu Freibad oder Alpentour rät Das könnte Sie auch interessieren

Ihre komplette Leistungsfähigkeit können die Sirenen jetzt allerdings noch nicht ausspielen: Klassische Warntöne sind zwar möglich, Sprachnachrichten können noch keine eingelesen werden – hier fehlt noch die Software.

Sprachnachrichten über die Sirene

Gerade dies wird aber künftig ein großer Vorteil gegenüber den früheren Sirenen sein, die nur verschiedene Tonsignale abgeben konnten. „Bis Ende des Jahres können wir dann auch Sprachnachrichten senden“, so Hirsch. „So erreichen wir dann auch diejenigen, die nicht genau wissen, was welcher Warnton bedeutet.“