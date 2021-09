Im Kreis Tuttlingen wurden am Mittwoch 35 Corona-Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet. Laut einer Mittteilung des Landratsamtes sind bei den Neuinfektionen vier Personen aus Immendingen betroffen. Die Zahl der akuten Infektionen steigt damit auf elf, in Geisingen kämpfen aktuell fünf Menschen mit dem Virus. Die Gesamtzahl der Infektionen ist in Geisingen (329) höher als in Immendingen (250). Auf der Intensivstation der Kreisklinik wird ein Corona-Patient beatmet. Acht Personen sind stationär untergebracht. Die mit oder an Corona gestorbene Person wurde 43 Jahre alt.