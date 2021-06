Vier von 35 Kreisgemeinden sind betroffen. Sie traten in Aldingen, Emmingen-Liptingen (2), Spaichingen (3) und Wehingen auf. Keine neuen Fälle gab es aus Geisingen und Immendingen. In beiden Kommunen sind aktuell noch vier Menschen infiziert. Bei den Gesamtzahlen unterscheiden sich Geisingen (319) und Immendingen (246).

Von den sieben Neuinfizierten ist eine Person zwischen 60 und 80 Jahre alt. Zehn Covid-19-Patienten befinden sich im Klinikum, zwei davon befinden sich auf der Intensivstation und werden beatmet. In den Pflegeheimen und Rehaeinrichtungen sind derzeit neun Mitarbeiter infiziert. Die Zahl der mit oder an Corona gestorbenen Menschen im Landkreis beträgt unverändert 149. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis beträgt am Montag 48.