In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengebäude in der Straße Unter Haßlen im Gewerbegebiet Gänsäcker eingedrungen. Das berichtet die Polizei. An der südlichen Gebäudeseite des Unternehmens für Präzisionswerkzeuge – im Gewerbegebiet Gänsäcker schräg gegenüber der Abzweigung der Bischoffszeller Straße – hebelten die Einbrecher demnach ein Fenster auf.

So seien sie in das Gebäudeinnere gelangt und hätten sich zielstrebig zum Lager- und Verkaufsbereich der Firma begeben. Dort öffneten die Eindringlinge eine Vielzahl von Schubladen und Schränken und entwendeten daraus Präzisionswerkzeuge im Wert von weit über 100.000 Euro, darunter auch unzählige Fräswerkzeuge. „Für den Abtransport der Werkzeuge dürften die Einbrecher ein entsprechend großes Fahrzeug, gegebenenfalls einen Kleintransporter benutzt haben“, schreibt die Polizei Tuttlingen.

Die Ermittler suchen Zeugen, die in den Abendstunden des Dienstags oder auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße Unter Haßlen oder auch im Bereich der Bundesstraße 311, etwa auf Höhe der Abzweigung der nach Möhringen führenden Bischofszeller Straße, gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen 07461/941-0 in Verbindung zu setzen.