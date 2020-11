Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 60-jähriger Audi-Fahrer auf der Bischofszeller Straße in Richtung B 311 . An der Einmündung bog er nach links auf die Bundesstraße ab, um weiter in Richtung Tuttlingen zu fahren. Dort übersah er den von links kommenden Mazda einer 50-Jährigen. Bei der Kollision wurden der Unfallverursacher, die Mazda-Fahrerin sowie ihr 43-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Mit dem Rettungswagen wurden alle in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.