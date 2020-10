Ein Sattelzug befuhr die B 31 von Freiburg in Richtung Donaueschingen und kam bei der Ausfahrt B 500 in Richtung Feldberg in den Grünstreifen. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen mit Drahtrollen geladenen Lkw. Daraufhin kippte dieser um und blockierte Teile der Fahrspur. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Bei der Bergung sind die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen mit der Bergung involviert. Die Polizei berichtet von Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet Zeugen, welche den Unfall gesehen haben, sich unter der Nummer 0 76 51/9 33 60 zu melden.