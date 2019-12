Gleich zwei Großereignisse stehen im Januar an der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt an: Das Weltcup-Skispringen vom 17. Januar bis 19. Januar mit den Besten der Welt und davor das Continental Cup Skispringen am 3. Januar und 4. Januar.

Novum beim Weltcup: Wenn vom 17. Januar bis zum 19. Januar die weltbesten Ski-Springer über die Hochfirstschanze fliegen, wird es heuer eine interessante Erneuerung geben. „So wird erstmals Titisee-Neustadt 5 eingesetzt werden“, wie Diana Waldvogel vom Weltcup-Büro informiert. Was damit gemeint ist, erklärt sie so: „Für zusätzliche Spannung wird schon jeder Wettbewerbssprung, beginnend mit der Qualifikation am Freitagabend, zählen. Am Sonntagabend wird dann zusätzlich der Gesamtsieger gekürt werden“.

Wenn vom 17. Januar bis zum 19. Januar die weltbesten Ski-Springer über die Hochfirstschanze fliegen, wird es heuer eine interessante Erneuerung geben. „So wird erstmals Titisee-Neustadt 5 eingesetzt werden“, wie Diana Waldvogel vom Weltcup-Büro informiert. Was damit gemeint ist, erklärt sie so: „Für zusätzliche Spannung wird schon jeder Wettbewerbssprung, beginnend mit der Qualifikation am Freitagabend, zählen. Am Sonntagabend wird dann zusätzlich der Gesamtsieger gekürt werden“. Startzeiten: Die Qualifikation startet am Freitag 17. Januar. Nach der Stadioneröffnung um 14 Uhr steht das offizielle Training um 18 Uhr mit der Qualifikation an. Der Einzelwettkampf am Samstag beginnt um 15 Uhr mit dem Probedurchgang, um 16 Uhr ist das Einzelspringen. Am Sonntag, 19. Januar, wird der Probedurchgang um 14.15 Uhr stattfinden, das Einzelspringen um 15.15 Uhr, anschließend findet die Siegerehrung „Titisee-Neustadt 5“ statt.

Die Qualifikation startet am Freitag 17. Januar. Nach der Stadioneröffnung um 14 Uhr steht das offizielle Training um 18 Uhr mit der Qualifikation an. Der Einzelwettkampf am Samstag beginnt um 15 Uhr mit dem Probedurchgang, um 16 Uhr ist das Einzelspringen. Am Sonntag, 19. Januar, wird der Probedurchgang um 14.15 Uhr stattfinden, das Einzelspringen um 15.15 Uhr, anschließend findet die Siegerehrung „Titisee-Neustadt 5“ statt. Rahmenprogramm: Nicht nur das Skispringen wird für Spannung beim Weltcup sorgen, sondern das Komitee möchte auch mit einem tollen Rahmenprogramm punkten. Im großen Weltcup-Party-Festzelt, der Eintritt ist am Freitag und Samstag bis 19 Uhr frei, wird am Freitag, 17. Januar, ab 19.30 bis 24 Uhr die Band Miller`s Blues Orchestra und DJ L.T. bei der Aftershowparty ordentlich einheizen. Am Samstag, von 19.30 Uhr bis 1 Uhr, wird die Band Diva ebenfalls mit einem DJ für die Aftershowparty sorgen. Am Sonntag wird ab 12.30 Uhr die Brassband Blosmaschii aus Unadingen für ordentliche Stimmung an der Hochfirstschanze sorgen. Bereits zum fünften Mal wird das SWR 1-Team vor Ort sein. Die Moderatoren werden neben der Unterhaltung auch für genügend Skisprung-Informationen sorgen.

Nicht nur das Skispringen wird für Spannung beim Weltcup sorgen, sondern das Komitee möchte auch mit einem tollen Rahmenprogramm punkten. Im großen Weltcup-Party-Festzelt, der Eintritt ist am Freitag und Samstag bis 19 Uhr frei, wird am Freitag, 17. Januar, ab 19.30 bis 24 Uhr die Band Miller`s Blues Orchestra und DJ L.T. bei der Aftershowparty ordentlich einheizen. Am Samstag, von 19.30 Uhr bis 1 Uhr, wird die Band Diva ebenfalls mit einem DJ für die Aftershowparty sorgen. Am Sonntag wird ab 12.30 Uhr die Brassband Blosmaschii aus Unadingen für ordentliche Stimmung an der Hochfirstschanze sorgen. Bereits zum fünften Mal wird das SWR 1-Team vor Ort sein. Die Moderatoren werden neben der Unterhaltung auch für genügend Skisprung-Informationen sorgen. Fahrdienst: So wie in den letzten Jahren wird das Rote Kreuz einen Fahrdienst für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen mit deren Begleitperson einrichten. Die Spezialfahrzeuge fahren vom DRK-Parkplatz der Rettungswache Neustadt zum Skistadion und zurück. Die Fahrten sind kostenlos, für die Fahrt sind die Eintrittskarten erforderlich. Gefahren wird am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Januar. Die Dauer der Fahrbereitschaft ist am Samstag von 13.30 Uhr bis 16 Uhr und am Sonntag von 12.30 Uhr bis 15.15 Uhr. Die Rückfahrten sind bis zwei Stunden nach der Veranstaltung, von 18 Uhr bis etwa 20 Uhr eingeplant. Anmeldungen für diese Fahrten sind an Diana Waldvogel, Telefon 07651/972412, oder info@weltcupspringen.com bis 15. Januar zu richten.

So wie in den letzten Jahren wird das Rote Kreuz einen Fahrdienst für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen mit deren Begleitperson einrichten. Die Spezialfahrzeuge fahren vom DRK-Parkplatz der Rettungswache Neustadt zum Skistadion und zurück. Die Fahrten sind kostenlos, für die Fahrt sind die Eintrittskarten erforderlich. Gefahren wird am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Januar. Die Dauer der Fahrbereitschaft ist am Samstag von 13.30 Uhr bis 16 Uhr und am Sonntag von 12.30 Uhr bis 15.15 Uhr. Die Rückfahrten sind bis zwei Stunden nach der Veranstaltung, von 18 Uhr bis etwa 20 Uhr eingeplant. Anmeldungen für diese Fahrten sind an Diana Waldvogel, Telefon 07651/972412, oder info@weltcupspringen.com bis 15. Januar zu richten. Continental Cup: Bereits am 3. und 4. Januar findet das FIS Continental Cup Skispringen statt. Start ist am Freitag, 3. Januar, um 15.30 Uhr mit dem offiziellen Training, um 16.30 Uhr beginnt der Probedurchgang und um 18 Uhr das Einzelspringen. Am Samstag geht es um 10 Uhr mit dem Probedurchgang los, um 11 Uhr ist Einzelspringen angesagt.