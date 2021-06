Das Metalacker-Festival in Tennenbronn wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Die selbst gesetzte Frist zur Planung des Festivals sei, so teilen die Veranstalter am Dienstag mit, leider erreicht und die aktuelle, unsichere Lage für Veranstaltungen in der Pandemie habe die Verantwortlichen dazu bewogen, keine weiteren Planungen für dieses Jahr anzustreben.

Bis zuletzt habe man in engem Austausch mit Experten gestanden, um nach Möglichkeiten zur Umsetzung des Festivals zu suchen.

Am Ende stand die Entscheidung, dass die Veranstaltungen unter den Voraussetzungen nicht stattfindet. Die Veranstalter haben indes schon einen Termin für das kommende Jahr angepeilt. Dann soll der Metalacker am 26. und 27. August stattfinden. Die Planungen hierfür seien schon angelaufen.