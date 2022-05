Tennenbronn vor 1 Stunde Kindergartenbedarf Schramberg: Nur in Tennenbronn ist die Lage entspannt Wie viele Kindergartenplätze braucht Schramberg? Diese Frage hat jüngst Kerstin Fleig von der Stadtverwaltung in der Sitzung des Ortschaftsrates beantwortet.

Der katholische Kindergarten Maria Königin ist einer der beiden konfessionellen Kindergärten in Tennenbronn. Die Plätze, die es in diesem Kindergarten und den anderen in Tennenbronn gibt, sind nach Angaben der Gemeinde für die kommenden Jahre ausreichend. Das Bild ist von 2020. | Bild: Werner Mueller