Es ist ein Thema, das jeden Bürger betrifft: die Abfallentsorgung. Hier bahnen sich Änderungen an, die den Weg ins digitale Zeitalter ebnen sollen. Die katholische Frauengruppe, unter der Leitung von Gertrud Weisser, hat sich dieses Thema auf ihre Fahne geschrieben. Christian Mutz vom Abfallwirtschaftsamt vom Landratsamt Rottweil erläuterte am Mittwoch in einem Vortrag, welche Änderungen in Sachen Müllsammlung künftig vorgenommen werden.

Die katholische Frauengemeinschaft Tennenbronn landet mit dem Vortrag zur Müllabfuhr einen Volltreffer. Die Teilnehmer folgen aufmerksam und interessiert den Ausführungen von Christian Mutz. | Bild: Werner Mueller