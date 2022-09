In Tennenbronn wird am Wochenende, 3. und 4. September, ein großes Dorffest gefeiert. Dazu verwandelt sich die gesamte Dorfmitte in eine Festmeile.

Zuletzt 2016 gefeiert

Fünf Jahre sind seit dem letzten Dorffest vergangen. 2016 war der Anlass der zehnte Jahrestag der Eingemeindung nach Schramberg. Jetzt steht der Zusammenschluss von Evangelisch und Katholisch Tennenbronn vor 100 Jahren im Mittelpunkt des zweitägigen Festes. Schon im Juli gab es einen Festakt zu diesem Anlass.

Ortsvorsteher Manfred Moosmann freut sich schon auf das Fest. „Das Dorffest ist die ideale Gelegenheit, um das gute Miteinander im Dorf weiterhin zu fördern“, so der Ortsvorsteher. Das zeige auch die große Beteiligung der Tennenbronner Vereine. „Die große Zahl der Beteiligten unterstützt die gute Dorfgemeinschaft.“

Grußworte und Fassanstich

Auftakt ist am Samstag ab 17 Uhr. Schrambergs Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr wird einige Grußworte sprechen. Danach wird Ortsvorsteher Manfred Moosmann das Fest mit dem obligatorischen Fassanstich eröffnen. Der Musikverein Harmonie gestaltet die Eröffnung musikalisch.

Geschichte aufgearbeitet Die Tennenbronner Heimatgruppe und hier maßgeblich Robert Hermann und Alfred Moosmann haben die Historie detailliert aufgearbeitet, wie auf einer Gemarkung zwei konfessionell und politisch getrennte Gemeinden über 200 Jahre existierten. Und wie ein Ortsbrand und der anschließende Wiederaufbau des Dorfes den Anstoß gab, die beiden Gemeinden zusammenzulegen. Spuren der Trennung gibt es bis heute in Form von zwei Friedhöfen und zwei Musikkapellen, die bislang aufgrund der jeweiligen großen Mitgliederstärke nicht zu einem Musikverein zusammengeschlossen werden konnten.

Ab 19.30 Uhr bringt die Guggenmusik Alcaputti die Festgäste ordentlich auf Touren, bevor ab 20 Uhr die Partyband Hautnah mit ihrem breiten Repertoire, das von Schlager über Volksmusik und Oldies bis zu deutschen und internationalen Rock-Hits reicht, das Stimmungsbarometer noch weiter in die Höhe treiben wird.

Gottesdienst und Frühschoppen

Der Sonntag, 4. September, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche. Ab 11.30 Uhr spielen die Badner-Buebe zum Frühschoppen.

Schon im Juli feiert Tennenbronn das Jubiläum: Hier spielen die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Harmonie. | Bild: Werner Mueller (Archiv)

Ab 14 Uhr beginnt auf der Showbühne auf dem Dorfplatz das bunte Unterhaltungsprogramm. Angekündigt sind Darbietungen des Kindergartens Maria Königin sowie der Leistungsriege und der Artistikgruppe des TSV Lauterbach.

Höhepunkt am Sonntag wird ab 15 Uhr der Wettbewerb der vier Bürgervereinigungen, die sich im Holz sägen messen. Um 16.30 Uhr spielen In-A-Chord, eine aus Tennenbronner Musikern bestehende Formation, die Cover-Songs aus der jüngeren Rock- und Popgeschichte spielen.

Das Showprogramm auf der Dorfplatzbühne ist nur eines der vielen Angebote beim Dorffest. Gefeiert wir in der gesamten Dorfmitte, die Hauptstraße wird zwischen oberhalb des Rathauses bis in die Kurve beim Gasthaus Adler zur Festmeile.

Zwei Dutzend Vereine

Dort werden zwei Dutzend Tennenbronner Vereine ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot servieren. Neben der obligatorischen Grill- und Currywurst und Pommes gibt es beispielsweise Pizza, Hot Dogs, asiatische Gerichte, Waffeln, geräucherte Bratwürste und Schweinebraten (nur am Sonntag). Auch eine reiche Auswahl an alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken sorgt dafür, dass die Besucher keinen Durst leiden müssen.

Tombola mit Reise nach Hamburg

Um 17 Uhr werden die Preise der großen Tombola verlost. Als Hauptpreis winkt eine dreitägige Reise nach Hamburg, inklusive Musicalbesuch. Weitere Preise sind ein Wochenende im Europa-Park in Rust und eine Ballonfahrt. Der Erlös aus dem Losverkauf kommt der Ausstattung für die Vereine in der neuen Sport- und Festhalle zugute.