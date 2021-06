von sk

Sonntags um 19.59 Uhr werden in der Regel die Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlottiere gezogen. Eine Frau aus Schramburg dürfte dabei vor einem Tag nicht schlecht gestaunt haben, denn: Ihr großes Los wurde gezogen.

Wie die Lotterie mitteilt, gewann die Schrambergerin mit einem Mega-Los im zweiten Rang der Prämienzahlung 100.000 Euro. Wer genau die Frau ist, verriet die Deutsche Fernsehlotterie nicht. Neben der Frau aus dem Schwarzwald gewann ein weiterer Spieler aus dem hessischen Landkreis Limburg-Weilburg ebenfalls 100.000 Euro. In der Hauptziehung gab es am Sonntag zudem zwei Hauptgewinne mit jeweils 705.704 Euro, die an Mitspieler in Braunschweig und Aalen gehen.

Soziales Projekt

Präsentiert werden die Gewinnzahlen von Projekten der Soziallotterie. Am Sonntag präsentierte die mit 95.000 Euro geförderte soziale Maßnahme „Umzug in ein neues Leben“ des AWO Pflege- und Gesundheitszentrums in Hannover-Vahrenwald ihre Arbeit. Das Projekt berät Menschen in allen Phasen des Älterwerdens. Es will ältere Menschen hin zu einem selbst bestimmten und wertgeschätzten Leben unterstützen.