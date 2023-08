Das Kreiserntedankfest wird in diesem Jahr von der Landjugend Brigach ausgerichtet. Vom 29. September bis 2. Oktober wird im Festzelt auf dem Roßberg gefeiert. Dafür laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Für ein gelungenes Fest ist auch die Unterstützung der Bürger gefragt, sagen die Organisatoren.

Nach zuletzt 2014 ist die Landjugend damit erneut Ausrichter des Kreiserntedankfestes, dessen Höhepunkt der große Umzug mit allen Landjugendgruppen aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis ist.

Felix Wentz und Sabrina Fichter, die Vorsitzenden der Brigacher Landjugend, freuen sich auf das große Fest. Sie müssen neben den teilnehmenden Gruppen und dem Besucheraufkommen auch rund 500 Arbeitseinsätze koordinieren. | Bild: Sprich, Roland

Die Mitglieder um die Vorsitzenden Felix Wentz und Sabrina Fichter sind seit Wochen mit der Organisation befasst. Allabendlich brennt in einem Schuppen in Brigach bis tief in die Nacht Licht. Dort wird am Bühnenbild und an der Deko gebastelt, gesägt und gehämmert. Ähren werden geputzt, Tischschilder beschriftet und die prächtige Erntekrone vorbereitet.

Festausschuss hat 25 Mitglieder

Neun Jahre ist es her, dass die Landjugend aus Brigach das Kreiserntedankfest zuletzt ausrichtete. „Wir haben uns aktiv um die Ausrichtung beworben“, erklärt Felix Wentz. In dem 25 Personen starken Festausschuss wurde das Programm ausgetüftelt. Dabei konnten die jetzigen Verantwortlichen auf die Erfahrung einiger Mitglieder zählen, die bereits 2014 dabei waren.

Für den größten Teil der Mitglieder wird die Ausrichtung des Kreiserntedankfestes jedoch die erste große Veranstaltung sein, das sie stemmen werden. Dabei ist das Kreiserntedankfest nicht nur eine gute Werbung für St. Georgen, wenn vor allem am Sonntag zahlreiche Besucher den Umzug bestaunen werden. Auch für die Landjugend selbst hat das Fest einen großen Werbeeffekt. „Wir haben vor allem nach dem letzten Fest sehr viele neue Mitglieder dazu bekommen“, sagt Vorsitzende Sabrina Fichter.

Martin Gmeiner schleift eine Holzlatte für die spätere Bühnendeko ab. Für das Kreiserntedankfest, das die Landjugend Brigach Ende September ausrichtet, soll alles perfekt sein. | Bild: Sprich, Roland

Ein erster großer Kraftakt wird der Aufbau des 2500-Mann-Zeltes sein, das gut eine Woche vor dem Fest aufgestellt wird. Aber auch während der vier Festtage werden viele helfende Hände benötigt. „Wir rechnen mit 450 bis 500 Arbeitseinsätzen“, sagt Felix Wentz, der die Arbeitspläne erstellt. Neben den eigenen Mitgliedern, die Landjugend Brigach hat 140 aktive Mitglieder, werden auch passive Mitglieder, andere Landjugendgruppen sowie andere St. Georgener Vereine die Landjugend unterstützen.

Das wird beim Kreiserntedankfest geboten

Auftakt des viertägigen Festes im EGT-Heimatzelt auf dem Roßberg ist am Freitag, 29. September mit dem Fassanstisch. Nach dem Warm up mit den „Brasserfällen“, wird die Froschenkapelle aus Radolfzell am Bodensee für Stimmung sorgen.

Am Samstag, 30. September ist Trachtenparty mit den V.I.P.S. angesagt. Am Sonntag, 1. Oktober, findet ein Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt statt. Danach spielt die Stadtmusik zum Frühschoppen.

Noch ist jede Menge zu tun, bis das Kreiserntedankfest Ende September stattfinden kann. Die Mitglieder Landjugend Brigach sind schon seit Wochen fleißig. Hier putzen Leonhard Haas (von links), Daniel Schwenk, Robin Schneider, Tobias Dorer und Marvin Hug die Frucht. | Bild: Sprich, Roland

Um 14 Uhr beginnt der große Erntedankumzug, an dem die 15 Landjugendgruppen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis teilnehmen. Musikalisch begleitet von verschiedenen Musikvereinen aus der Region zieht der Umzug durch die St.Georgener Innenstadt. Das Oberthema des Kreiserntedankfestes lautet „Obwohl die Erde krankt – Erntedank“. Nach dem Umzug unterhält der Musikverein Schönwald die Gäste im Zelt. Am Nachmittag findet die Prämierung des schönsten Erntewagens statt.

Am Montag, 2. Oktober ist Familiennachmittag und Handwerkervesper, zu dem das Seniorenblasorchester sowie die Trachtenkapelle Stetten spielen werden.

Elisabeth Müller kümmert sich um die Herstellung der prächtigen Erntekrone. | Bild: Sprich, Roland

Jetzt hoffen die Organisatoren, dass das Wetter mitspielt. Das war bislang nicht immer der Fall. Wie Felix Wentz sagt, ist aus Aufzeichnungen zu entnehmen, „dass es 1999, als die Landjugend Brigach das Kreiserntedankfest ausrichtete, sogar geschneit hat.“