Aufgrund von Baumaßnahmen kann die Spittelbergstraße im Bereich Im Beifang bis Luisenstraße aktuell nicht befahren werden. Das schreibt die Stadt St. Georgen in einer Mitteilung. Weiter heißt es, dass die Stadtwerke St. Georgen die Wasserversorgung erneuern. Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS), die EGT Energie GmbH und der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar erneuern in diesem Zuge die Gasversorgung oder legen Leerrohre für Stromleitungen oder für die Breitbandversorgung. Abschließend werde die Asphaltfläche erneuert.

Die Baumaßnahme ist laut Stadt in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste Bauabschnitt hat begonnen und dauert voraussichtlich bis zum 4. August. Er erstreckt sich von Im Beifang bis Johann-Sebastian-Bach-Straße. Ab 7. August bis 1. September soll es an den zweiten Bauabschnitt von Johann-Sebastian-Bach-Straße bis Zufahrt Feuerwehr und DRK gehen. Der dritte Bauabschnitt folge dann vom 4. September bis 12. Oktober von der Zufahrt von Feuerwehr und DRK bis zur Luisenstraße.

Während der Bauzeit ist es laut Stadt nicht möglich, durch die Spittelbergstraße zu fahren. Der Verkehr von der Bundesstraße werde über die B 33, Am Storzenberg, Sommerauer Straße, umgeleitet. Während der Arbeiten sei die Einbahnstraßenregelung in der Spittelbergstraße aufgehoben. Der Verkehr von den Straßen Im Beifang, Johann-Sebastian-Bach-Straße und Luisenstraße kann, wenn in den Einmündungsbereichen der Spittelbergstraße gearbeitet wird, in diese nicht einfahren.