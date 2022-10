Es ist wieder so weit: Die Blätter fallen von den Bäumen, die dicken Jacken werden aus dem Keller geholt und die Autos bekommen ihre Winterreifen. Für Freunde von Abfahrt, Langlauf und Boarden ist es an der Zeit, die Ausrüstung zu überprüfen.

Hat alles den Sommerschlaf gut überstanden? Passt alles noch? Und genau deshalb ist jetzt auch wieder die Zeit der Fachbörsen für gebrauchte Wintersportartikel: die Skibasare.

Skibasar ankündigen

Wir sammeln an dieser Stelle die aktuell anstehenden Veranstaltungen und halten diese Liste auch aktuell. Planen auch Sie einen Skibasar im Schwarzwald-Baar-Kreis? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail: villingen.redaktion@suedkurier.de.

22. Oktober: Brettlemarkt Skiclub Baar in Donaueschingen

Der Brettlemarkt des Skiclubs Baar findet am Samstag, 22. Oktober, in der Erich-Kästner-Halle statt. Wintersportartikel im technisch guten Zustand können den Eigentümer wechseln. Die Artikel-Annahme erfolgt von 10 bis 12 Uhr, Artikel-Verkauf von 13 bis 14.30 Uhr. Auszahlung beziehungsweise Abholung erfolgt von 14.30 bis 15.30 Uhr.

Der SC-Baar tritt bei dieser Veranstaltung lediglich als Vermittler auf. Der Verkauf erfolgt in fremden Namen und auf fremder Rechnung. Der SC Baar übernimmt für die angelieferten Artikel keine Haftung. Ein Umtausch der erworbenen Artikel ist grundsätzlich ausgeschlossen. Für angelieferte Artikel wird eine Stellgebühr von 1,50 Euro erhoben.

22. Oktober: Skibasar in Villingen

Über 60 Helfer sind beim Skibasar des Ski-Club Villingen am Samstag und Sonntag, 22./23. Oktober, im Einsatz. Beim Skibasar können sich alle Wintersportbegeisterten für die kommende Saison mit dem nötigen Equipment eindecken. Mehr als 4000 neue oder gebrauchte Artikel sind im Angebot.

Über 25 Jahre ist Stefan Hamberger der Hauptorganisator des Skibasars. Er ist stolz, dass viele Helfer und Helferinnen ebenfalls schon Jahrzehnte dabei sind. Dadurch wissen viele schon welche Handgriffe für einen reibungslosen Ablauf notwendig sind. Am Samstag läuft der Basar von 13 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15.30 Uhr.

Der Ski-Club verkauft an diesen Tagen Ware im Auftrag, Namen und auf Rechnung des Eigentümers. Die Erlöse aus dem Skibasar verwendet der Ski-Club für die Finanzierung der Jugendarbeit.

29. Oktober: Skibasar in St. Georgen

Für alle Freunde des Wintersports starten nun die Vorbereitungen auf die schönste Jahreszeit. Am Samstag, 29. Oktober, veranstaltet der Skiverein St. Georgen seinen Skibasar. Er findet in der Mehrzweckhalle im Bildungszentrum in St. Georgen statt. Die Entgegennahme der Verkaufsartikel findet dieses Jahr wieder erst am Samstagmorgen, kurz vor dem Verkaufszeitraum, statt.

Folgende Artikel können sowohl erworben oder verkauft werden: Ski-, Langlauf- und Snowboard-Ausrüstung, Ski- und Snowboardschuhe, Kleidung, Schlittschuhe. In allen Bereichen wird auch reduzierte Neuware angeboten. Vorort besteht die Möglichkeit der Bindungseinstellung für Alpinski. Für fachkundige Beratung durch Mitglieder des Skivereins ist gesorgt. Annahme: 9 bis 10 Uhr, Verkauf: 11 bis 12.30 Uhr, Abholung: 13 bis 14 Uhr.

5. November: Brettle-Markt in Donaueschingen

Ein Brettle-Markt des SC 1900 findet am Samstag, 5. November, im Bartók Saal der Donauhallen statt. Laut Ankündigung werden Wintersportartikel aller Art angeboten. Dabei ist die Warenannahme von 9.30 bis 12 Uhr und der Verkauf von 13 bis 15 Uhr.

6. November: Skimesse in Tennenbronn:

Am Sonntag, 6. November, veranstalten die Skifreunde Tennenbronn ihre alljährliche Skimesse in der Sport- und Festhalle in Tennenbronn. Neben den zahlreichen neuen Produkten, die vom Fachgeschäft Sport Weiß aus Obereschach ausgestellt werden, sind auch Privatpersonen eingeladen ihre gebrauchten Wintersportprodukte zum Verkauf anzubieten.

Mitgebrachte Wintersportartikel können zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr bei den Skifreunden für eine Gebühr von 1,50 Euro pro Artikel abgegeben werden. Der Verkauf beginnt um 13 Uhr und endet um 16 Uhr.

Neben dem Kauf und Verkauf von Wintersportprodukten, informieren die Skifreunde Tennenbronn auch über das ganzjährig stattfindende Breitensportangebot sowie über die geplanten Wintersportaktivitäten für die kommende Saison. Die Besucher können sich für Skiausfahrten und für Skikurse anmelden.

Sämtliche Angaben laut den Ankündigungen/Pressemitteilungen der Veranstalter.