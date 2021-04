von SK

Auto-Protzer machten in den Abendstunden des Karfreitags die Straßen der Region unsicher. Die Polizei bilanziert diverse Einsätze:

Anlässlich der Schönwetterperiode und dem zu den Vorjahren erfahrungsgemäß bundesweit verstärktem Auftreten der Renn-, Tuning- und Poserszene, am „Car-Freitag“, wurden durch das Polizeipräsidium Konstanz in Singen sowie im Bereich Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim, separate Einsatzmaßnahmen durchgeführt. In Singen waren im Vorfeld bereits an den bekannten Örtlichkeiten Absperrmaßnahmen sowie ein Ansammlungsverbot von Fahrzeugen der Tuningszene durch die Stadtverwaltung angeordnet worden. Aufgrund dessen kam es nur vereinzelt zu Fahrzeugansammlungen. Insgesamt waren hier vier Verstöße bzgl. der Corona Verordnung, sechs zum Teil erhebliche Geschwindigkeitsverstöße, als auch acht Mal das Erlöschen der Betriebserlaubnis festzustellen.

„Feierwillige junge Erwachsene“

Im Bereich Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim und Donaueschingen-Hüfingen wurden im Laufe des Abends auf verschiedenen Parkplätzen eine Vielzahl von Fahrzeugen – zu Spitzenzeiten 300 bis 400 Fahrzeuge – welche eindeutig der Tuning- und Poserzene zuzuordnen waren, festgestellt. Außerdem gesellten sich hier auch feierwillige junge Erwachsene hinzu.

„Aufgrund der offensichtlichen Unvereinbarkeit mit der aktuellen Corona-Vorschriftenlage“, so weiter ein Polizeisprecher am Samstag, wurde die Ansammlung mittels dem Aussprechen von Platzverweisen beendet. Ähnlich wie in Singen wurden auch hier im Schwarzwald-Baar-Kreis Verstöße der Fahrzeug-Zulassungsverordnung mit Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt. Zwei Fahrzeuge wurden an Ort und Stelle stillgelegt.

Einem weiteren Pkw-Lenker wurde die Fahrt an seine Wohnanschrift noch gestattet. Während einer durchgeführten Geschwindigkeitsmessung mittels Lasergerät konnte ein Pkw Mercedes Benz, aus dem Raum Villingen-Schwenningen mit einer Geschwindigkeit von 150 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen werden, sodass nach Abzug der Toleranz 45 km/h über dem erlaubten Wert festzustellen war, heißt es abschließend.

