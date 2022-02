Fasnet wird in diesem Jahr viel draußen gefeiert. Da stellt sich die Frage: Was trägt der Narr. Jürgen Schmidt ist der Geschäftsführer bei Wetterkontor und er hat für die Region um VS ganz genau hingeschaut und verschiedene Wettermodelle analysiert. Entstanden ist so ein Wetter-Fahrplan vom Dunnschtig bis zum Zieschtig und darüber hinaus.

Donnerstag

Der Tag beginne freundlich und vor allem: „Tagsüber bleibt es trocken“, sagt Schmidt voraus. Je länger die Villinger und Bräunlinger aber durch ihre Zähringerstädte feiern, umso mehr werde das Wetter kritischer hinsichtlich ungetrübter Narrenfreude. „Später am Abend zieht Regen auf“, stellt der Fachmann fest.

Jürgen Shcmidt, Wetterkontor | Bild: Wetterkontor

In der Nacht zu Freitag gebe es auf der Baar zudem unklare und damit tückische Verhältnisse. „Wir werden um die null Grad haben“, so Schmidt. Heißt übersetzt: Es kann hier und da plötzlich glatt werden, wenn der zuvor gefallene Regen überfriert. Wer nachts nach Hause fährt, braucht also, wie sonst auch, wirklich einen klaren Kopf.

Freitag

Nicht unbedingt ein Fasnettag im Schwäbisch-Alemannischen aber das ist der Moment, der die Wetteränderung bringt. Es werde zunächst nasskalt und „windig aber nicht stürmisch“, vereinzelt könne es auch zu Schneefall kommen. Die Höchsttemperatur werde nur noch vier Grad plus betragen.

Villingen-Schwenningen Villinger Fasnet 2022: Viele Narren wollen es trotz Corona krachen lassen, die Chance dazu besteht Das könnte Sie auch interessieren

Vor allem in der Nacht präge der Wetterumschwung die Bedingungen. Es werde viel kälter bis zum Samstagmorgen. „Minus fünf Grad“, sagt Jürgen Schmidt voraus.

Samstag

Der erst Tag des Fasnet-Wochenendes wird kalt. Aber: „Es wird zu längeren sonnigen Abschnitten kommen“, sagt Schmidt nach Auswertung der Wettermodelle. Nicht erschrecken solle man sich über ein paar Schneeflocken. Und die Nacht wird klirrend kalt, keine Stunden für ein dünnes Häs. „Minus sieben Gard“, sagt Schmidt voraus.

Donaueschingen Was in Donaueschingen an der Fasnet bislang geplant ist – Mit aktualisierten Terminen Das könnte Sie auch interessieren

Sonntag

Das Wetter werde deutlich schöner, „überwiegend sonnig bei einigen Wolken“, so die Prognose des Diplom-Meteorologen. Es werde, wenn überhaupt, nur schwach winden. Auf den damit idealen Tag für eine Straßenfastnacht schließt sich erneut eine eiskalte Nacht an. „Minus fünf Grad oder mehr“, sagt Schmidt.

Fasnet-Mentig

Die gute Nachricht ist, es bleibt rundum schön. „Durchgängig sonnig bei bis zu plus sechs Grad“, so der Wetterkontor-Chef. Es sei kaum Wind zu erwarten, die Schwarzwälder dürfen sich auf einen prächtigen Mentig freuen.

Dienstag

Nach einer wiederum sehr kalten Nacht kommt nach dem Montag das ideale Wetter, um sich am Eiscafé draußen gemütlich in die Sonne zu wagen. „Es bleibt schön sonnig und es wird wärmer mit bis zu acht Grad plus“, so die Detailvorhersage für die Raumschaft Villingen-Schwenningen und Bräunlingen.

St. Georgen Ein bisschen Fasnet geht nun doch: Das ist in St. Georgen an den närrischen Tagen geboten Das könnte Sie auch interessieren

Zum Tag eins nach den tollen Tagen droht laut Schmidt alles andere als Aschermittwochs-Stimmung. „Es kommt weiterhin warmes und überwiegend sonniges Wetter in die Region, schließt er seine Detailbetrachtung. Einer entspannten Straßenfasnet und guten Umsätzen für die zuletzt so gebeutelten Gastronomen steht damit nichts im Wege.