Wie kommt der denn da hin? Die Frage stellt sich, wenn man sich anschaut, wo im Kreis mitunter so mancher E-Scooter parkt. Wer noch mehr kuriose Bilder hat – her damit. Wir sammeln.

Bild: Fröhlich, Jens

Na immerhin parkt er nicht auf der Bus-Spur: Ein E-Scooter steht im November an einer schmalen Verkehrsinsel mitten auf der Schwenninger Straße. Nicht die einzige kuriose Art, seinen E-Roller abzustellen, wie die folgenden Bilder zeigen.

Bild: Manfred Rogosch

Auch nicht der kürzeste Weg: Zwei E-Scooter stehen im Sommer verlassen in Marbach.

Bild: Jens Fröhlich

Wie kommt der denn da hin? Im Frühjahr war über längere Zeit ein E-Scooter in der Unterführung beim BlueBoxx-Kino in Villingen zu finden.

Bild: Johchen Hahne

E-Roller sind ja mitunter auch Herdentiere: Zwei E-Roller beim Parkhotel.

Bild: Johchen Hahne

Und noch eines der Mini-Elektrofahrzeuge parkiert auf dem Bahnhofsvorplatz.

Bild: Jakober, Stephanie

Kurz vor dem Ortschild in Schwenningen: Wer in Richtung Müllhausen fährt, kann am Rande des Radwegs immer wieder Roller sehen. Oft stehen hier gleich mehrere auf Höhe des Möbelhauses.

Bild: Guy Simon

Mit bester Aussicht auf das Polizeirevier in Villingen parkt der E-Roller in der Waldstraße. Wer noch mehr E-Roller gesichtet hat, dort, wo sie eigentlich nicht hingehören, Bilder gerne an: redaktion-villingen@suedkurier.de.