Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden Karussells, Achterbahnen und Riesenrad: Das ist auf dem Volksfest geboten Die Schausteller bauen bereits ihre Fahrgeschäfte auf: Zehn Tage wird es zum dritten Mal auf dem Schwenninger Messgelände einen großen Jahrmarkt geben. Und es sind Neuheiten dabei.

Barbara Vogt-Gebauer und ihr Bruder Heinz Gebauer sind in einer Schausteller-Familie aufgewachsen und führen den Familienbetrieb in der zweiten Generation. Jetzt läuft der Aufbau für das Volksfest in Schwenningen. | Bild: Hans-Jürgen Götz