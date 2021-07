Im Schwarzwald-Baar-Kreis werden wieder zahlreiche junge Menschen als vollwertige Mitglieder in den christlichen Gemeinschaften aufgenommen. Hier die Fotos der Erstkommunikanten und Konfirmanden.

In der evangelischen Kirche St. Georgen wurde Konfirmation gefeiert. Bezirk Lorenz: Eva Blum, Samuel Haas, Trinity Loel Roschker, Maxime Sauter, Bastian Schmidt, Salomon Schwarz, Jana Schwarzwälder, Sophia Marie Weißer, Alina Bäsch, Lukas Bauer, Leonie Eckmann, Jana Geiger, Andreas Henninger, Jonathan Klausmann sowie Tamaris Trautwein – mit Pfarrer Roland Scharfenberg und CVJM-Sekretär Pierre Friedmann.

Die evangelische Kirchengemeinde Triberg holt in der Trinitatis-Kirche die Konfirmation von Jonas Wild aus dem Jahrgang 2020 nach.

Die evangelische Kirchengemeinde Schonach holt in der Christuskirche die Konfirmation von Robin Hummel aus dem Jahrgang 2020 nach.

Die evangelische Kirchengemeinde Schonach holt in der Christuskirche die Konfirmation von Jannis Luik aus dem Jahrgang 2020 nach.

Die evangelische Kirchengemeinde Schonach holt in der Christuskirche die Konfirmation von Michael Haas aus dem Jahrgang 2020 nach.

Die evangelische Kirchengemeinde Schönwald holt in der Heilig-Geist-Kirche die Konfirmation von Noah Kieninger aus dem Jahrgang 2020 nach.

Die evangelische Kirchengemeinde Schönwald holt in der Heilig-Geist-Kirche die Konfirmation von Matthäus Weiss aus dem Jahrgang 2020 nach.

Die evangelische Kirchengemeinde Schönwald holt in der Heilig-Geist-Kirche die Konfirmation von Jonas Gohlke aus dem Jahrgang 2020 nach.

Die evangelische Gemeinde Schonach nimmt die Konfirmanden Ron Glück (von links), Elija Arnold, Selina Seifert und Zoé Veith aus Schonach als vollwertige Mitglieder auf.

Die evangelische Gemeinde Furtwangen feiert Konfirmation: Julien Frey (von links vorne), Melissa Kienzler, Pia Streifer, Gabriel Kovalerchuk, Pfarrer Lutz Bauer, Alexis Prezer, Sarah Borgert, Alexandra Ganter und Kirchengemeinderätin Cornelia Schäfer; im Hintergrund Prädikantin Gabriele Sander-Bauer und Theologiestudent Andreas Reger sowie ganz hinten Kirchengemeinderat Thorsten Schilling und Kirchengemeinderat Heinz Kallweit. Die Masken wurden für das Bild für einige Sekunden abgenommen, dann wieder aufgesetzt.

Die evangelische Gemeinde von Schönwald feiert die Konfirmation der Drillinge Leni, Marie und Jana Duffner (von links).

In der Kirchengemeinde St. Johann Baptist in Tennenbronn haben Amelie Hug, Simon Bader, Marcel Tätzsch, Igor Popowicz, Anna Broghammer, Simon Freckmann, Luca Rosenberger, Sofia Sick, Lucas Hermann, Romina Pfaff, Moritz Rapp, David Moosmann, Yuma Schwientek, Jona Mast, Sarah Lauble, Felix Günter ihre Erstkommunion gefeiert. Im Bild hinten von links: Mesner Andreas Oberparleiter, Pfarrer Harald Dörflinger und Diakon Andreas Wolfgarten.

In der Pfarrkirche St. Cyriak Furtwangen feiern ihre feierliche Erstkommunion: Leonie Scherzinger (von links oben), Louis Furtwängler, Luena Kovacevic , Sebastian Weiß, Gaia Calvano, Benny Braun, Tony Hummel , Valentina Ketterer, Luis Straub, Philipp Hock, Marie Dietrich und Eliano Schirk.

In der Pfarrkirche St. Cyriak Furtwangen feiern ihre feierliche Erstkommunion: Florian Dufner (von links oben), Maya Eisele, Michele LoCircero, Melina Dorer, Ewelinam Koziura, Lenia Heine, Elias Brugger, Marlene Ayd und Marlon Stolz.

Die Vöhrenbacher Konfirmation wurde in der Furtwanger Melanchthonkirche gefeiert. Im Bild vorne von links: Linus Sucker, Ciara Weis, Nico Schneider, Maximilian Volz, Pfarre Lutz Bauer, Nico Girasole, Kenan Kieninger, Ruben Schätzle und Nele Lanza. Im Hintergrund: Prädikantin Gabriele Sander-Bauer sowie die Kirchengemeinderäte Thorsten Schilling, Heinz Kallweit, Cornelia Schäfer und Hannelore Frank.

In der evangelischen Trinitatisgemeinde Schonach feiern ihre Konfirmation: Madeleine Pfeiffer (von links), Elisabeth Kluitmann, Dariana Oros, Phinneus Kupke und Alexander Rohde. Die Zeremonie fand in der Heilig-Geist-Kirche in Schönwald statt.

Erstkommunion der katholischen Kirchengemeinde St. Georg: Zur ersten Gruppe der St. Georgener Kommunikanten gehören Ettore Aramini, Stella Dieterle, Zoi Dimou, Lisa Gregortschek, Lenny Haberer, Lisa Hakenjos, Luca Hepting, Gaia Iovine, Kacper Jagielski, Moritz Kühnel, Vitus Lobmeier und Lara Martins Monteiro.

Erstkommunion der katholischen Kirchengemeinde St. Georg: Zur zweiten Gruppe der St. Georgener Kommunikanten gehören Maximilian Müller, Laura Niebel, Mia Nock, Jana Nock, Antonia-Daniela Peschek, Lisa Pricking, Lasse Rapp, Nele Rapp, Marco Rojo Chirico, Kimi Weisser, Emma Zlodi und Michael Zimmermann.

In der evangelischen Kirche St. Georgen wurde Konfirmation gefeiert. In Peterzell und Langenschiltach waren es sieben Konfirmanden – Patrizia Schwarz, Sarah Kaiser, Finley Kopp, Zoé Christmann, Nils Obergfell, Robin Weisser und Maurice Fleig -, hier mit Pfarrerin Ulla Nagel in der Bildmitte und Jugendreferentin Debbie Challa (stehend rechts).

In der evangelischen Kirche St. Georgen wurde Konfirmation gefeiert. Bezirk Johannes: Philipp Götz, Anakin Jahn, Sven Kammerer, Leni Lamprecht, Adam Svec sowie Carolina Wälde – mit Pfarrer Roland Scharfenberg und CVJM-Sekretär Pierre Friedmann.

