Aleks Vornat aus Dauchingen ist Bodybuilder und momentan auf dem Weg ganz nach oben. Der 30-Jährige, der seit fast 15 Jahren eisern trainiert, räumt im laufenden Jahr einen Preis nach dem anderen ab.

Ein ums andere Mal abgeräumt

Zuerst hat Vornat bei der „Newcomer Meisterschaft NAC Süd“ den ersten Platz geholt, gefolgt vom „Ronny Rockel“, wo er sich in harter Konkurrenz den dritten Platz erkämpfen konnte. Anschließend landete er bei der „NAC Süddeutsche Meisterschaft“ wieder auf dem ersten Platz und konnte dies im Wettbewerb „Classic Physique“ gleich wiederholen.

Große Trophäen-Sammlung

Die zahlreichen Trophäen in Vornats Trainingsraum im Keller seines Dauchinger Einfamilienhauses zeugen von harter Arbeit und dem unbedingten Willen, sportlich ganz nach oben zu kommen. Sein großes Ziel: Mister Universe. „Ich wollte schon lange an Bodybuilder-Meisterschaften teilnehmen, allerdings habe ich immer eine Ausrede gefunden, es nach hinten zu schieben“, sagt Aleks Vornat.

Eine Wand voller Trophäen: Die Newcomer Meisterschaft NAC Süd (1. Platz), den Ronny Rockel (3. Platz), die NAC Süddeutsche Meisterschaft (1. Platz) und Gesamtsieger Classic Physique (1. Platz) hat Aleks Vornat bereits gewonnen. Sein nächstes Ziel: Deutscher Meister und dann „Mister Universe“. | Bild: Dominik Zahorka

Bodybuilding sei für ihn mittlerweile ein kompletter Lifestyle, der den Ehemann und zweifachen Vater seit seinem 17. Lebensjahr begleitet und prägt: „Zuerst habe ich Volleyball gespielt und bin dann zum Bodybuilding gekommen, weil ich gerne herausfinden wollte, welches Potential in meinem Körper steckt“, erklärt Vornat. In diesem Jahr sei ein Bekannter mit einem Bodybuilding-Trainer in Kontakt gekommen und habe den 30-Jährigen direkt vorgestellt.

„Ich wollte die Vorbereitung unbedingt mit einem Coach angehen, da man auch vieles falsch machen kann“, gesteht Aleks Vornat. Kurze Zeit später konnte das Training losgehen.

„Man muss natürlich schon mehrere Jahre trainieren, bevor man sich auf eine Meisterschaft vorbereiten kann. Ansonsten bekommt man auch keinen Trainer. Die Muskelqualität muss einfach stimmen“, erklärt Vornat, der sich während der Corona-Zeit ein eigenes kleines Fitnessstudio im heimischen Keller gebaut hat – seinen „Bunker 93“, wie er den mit gebraucht zusammengekauften Fitnessgeräten angefüllten Raum liebevoll nennt.

Hanteln in allen Größen finden sich bei dem begeisterten Bodybuilder. | Bild: Dominik Zahorka

Ganze 20 Wochen Trainingszeit waren schließlich angesetzt, um den Dauchinger fit für die Bodybuilder-Bühne zu machen: „Das Körperfett muss fast bis auf null runter, nur noch essentielle Fettreserven. Wenn man das erreicht hat, beginnt erst das eigentliche Training, der Kampf gegen sich selbst“, beschreibt Vornat seinen Kampf um die perfekte Form.

Aleks Vornat in seinem Trainingsraum, den er liebevoll „Bunker 93“ nennt. | Bild: Dominik Zahorka

Hier trenne sich bereits die Spreu vom Weizen. Wer schafft es, sich selbst so zu disziplinieren, dass er überhaupt für eine Meisterschaft vorbereitet werden kann? „Man braucht eine gewisse Reife und ein gewisses Alter, um die Disziplin mitbringen zu können, das Training auch durchzuziehen“, unterstreicht Aleks Vornat. Das Muskelvolumen sei dabei nicht allein ausschlaggebend, es komme vor allem auf die Qualität, die Formung des vorhandenen Muskelgewebes an.