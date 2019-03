Ein greller, orange-roter Blitz und eine Woche darauf ein unscheinbarer Behördenbrief im Postkasten: Wenn Autofahrer in eine Radarfalle rauschen, bleibt die Verfehlung meist nicht unbemerkt. Was bei den Temposündern für Ärger und beim Hintermann meistens für Schadenfreude sorgt, wird von den Behörden genau erfasst. Nun hat das Landratsamt auf Anfrage des SÜDKURIER die Blitzerstatistik für den Landkreis im Jahr 2018 zusammengestellt.

Knapp 60 000 Verstöße erfasst

Das Ergebnis: Insgesamt haben die ein Dutzend stationären Geschwindigkeitsmessanlagen auf den Bundes- und Landesstraßen im vergangenen Jahr knapp 60 000 mal ausgelöst. 59 349 Autofahrer wurden somit "geblitzt". Nicht erfasst sind in der Statistik jene Anlagen, die von den Kommunen betrieben werden, zum Beispiel im Stadtgebiet von Villingen-Schwenningen oder auch in Donaueschingen.

Viele neue Anlagen installiert

Allein in den vergangenen zweieinhalb Jahren sind sieben der zwölf Anlagen neu hinzugekommen. Neben die altbekannten Blitzer auf der B 27 in Bad Dürrheim oder in der Ortsdurchfahrt von Nussbach haben sich neue Anlagen in Königsfeld, St. Georgen, Schönenbach, Schönwald, Unterkirnach und Vöhrenbach dazugesellt. Dass sie einige Berechtigung haben, zeigt die Statistik der Höchstgeschwindigkeiten, die im zweiten Halbjahr 2018 registriert wurden. An jeder Radarmessanlage hat es Überschreitungen gegeben, die deutlich im Bereich eines Fahrverbotes liegen. Vielfach lag die gemessene Geschwindigkeit sogar über dem Doppelten des erlaubten Tempos.

So oft blitzt es an den Standorten im Kreis. | Bild: Schönlein, Ute

Der absolute Spitzenreiter wurde in Bad Dürrheim fotografiert: Statt der erlaubten 80 km/h war ein Autofahrer mit 168 km/h unterwegs. Damit war er oder sie nur 250 Meter vor der Ampel an der Dürrheimer Ortseinfahrt noch 88 km/h zu schnell. Platz zwei geht an einen Verkehrsteilnehmer, der in Blumberg mit 128 km/h in der 50er-Zone erwischt wurde. Weitere Raser wurden auf der B 31 bei Döggingen mit 143 km/h, in Unterkirnach mit 119 km/h und in Vöhrenbach mit 113 Sachen geblitzt. Und auch in St. Georgen wurde ein Raser geschnappt, der mit Tempo 120 statt der erlaubten 50 km/h das Vögelchen auf Höhe des Klosterweihers ausgelöst hat.

St. Georgener Anlage auf Platz 1

Diese Anlage ist auch der absolute Spitzenreiter bei den Fallzahlen. 19 430 Autos wurden in der Bergstadt als zu schnell registriert, das entspricht 32,7 Prozent aller Verstöße. Auch die Anlage vor dem Tunnel der B 31 bei Döggingen ist hoch frequentiert: Hier fuhren nach den Zahlen des Landratsamtes 16 596 Fahrzeuge zu schnell. Alle anderen Geschwindigkeitsmessanlagen liegen entweder im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich oder sogar noch darunter. Die wenigsten Temposünder wurden in Peterzell erfasst: Die Anlage, die seit Dezember 2005 in der Buchenberger Straße steht, erfasste 189 Autos.

Dennoch zeigen die Zahlen auch: Die Mehrheit der erwischten Autofahrer war nur leicht über der erlaubten Geschwindigkeit unterwegs. Extreme Raserei ist die Ausnahme. 93 Prozent oder 55 253 Verkehrsteilnehmer waren weniger als 20 km/h zu schnell. Damit bekamen sie statt einem Bußgeld nur ein Verwarngeld bis zu 30 Euro.