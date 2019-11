von Cornelia Putschbach

Die Vertreter der Feuerwehren des Landkreises trafen sich am Samstag in der Alemannenhalle in Mönchweiler zu ihrer Dienst- und Verbandsversammlung. Die Brandschützer haben bei ihren Einsätzen im vergangenen Jahr 299 Menschen gerettet. 34 Personen konnten nur tot geborgen werden. Insgesamt waren 2103 Einsätze zu verzeichnen. Diese Zahlen spiegeln gleichzeitig die Verantwortung wie auch die Belastung der Feuerwehrleute bei ihrer meist ehrenamtlichen Arbeit wieder.

Das sagen Vertreter der Politik: Deutlich war zu vernehmen, dass die Arbeit der Feuerwehren gewürdigt wird. So sagte beispielsweise die Landtagsabgeordnete Martina Braun (Grüne), es sei beachtlich, wie Feuerwehrleute „die entscheidenden vier F unter einen Hut bringen: Feuerwehr, Familie, Firma und Freizeit“. Für den Landkreis dankte Landrat Sven Hinterseh den Feuerwehren für ihre Arbeit. Zudem konnte er berichten, dass mit der Beschaffung eines neuen Trägerfahrzeugs für den ebenfalls neuen Abrollbehälter, in dem der Führungsstab der Feuerwehr an Einsatzorten arbeiten kann, und mit dem Bau einer neuen Fahrzeug- und Logistikhalle in Hüfingen wichtige Investitionen anstehen.

Sie erhalten im Rahmen der Dienst- und Verbandsversammlung des Feuerwehrverbandes Schwarzwald-Baar in der Alemannenhalle in Mönchweiler Auszeichnungen für besonderes Engagement und ihre außerordentlichen Verdienste: Christian Krause (von links), Jürgen Roth, Heike Molnar, Erhard Haberstroh, Udo Littwin, Manuel Weisshaar, Friedrich Robert und Erich Nierholz. Mit ihnen freuen sich der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Reinhold Engesser und Kreisjugendfeuerwehrwart Marcus Ohnmacht.

Aus- und Fortbildung mit Hindernissen: Kreisbrandmeister Florian Vetter hatte neben den Einsatzzahlen weitere Fakten parat. Die Zahl der nahezu komplett im Ehrenamt arbeitenden aktiven Feuerwehrleute des Landkreises sei ganz leicht auf mittlerweile 2589 angestiegen. Deren Arbeit, so machte er klar, erfordere aber auch eine gute Aus- und Fortbildung. Was jedoch die Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule betreffe, seien Lehrgangsplätze dort viel zu rar. Ein Ausbau der Feuerwehrschule sei unabdingbar.

Viel Positives konnte Kreisjugendwart Marcus Ohnmacht von der Arbeit der Jugendfeuerwehren im Landkreis berichten. Schwimmwettkampf, Triathlon und Fußballturnier bilden die sportliche Seite ab. Das Zeltlager mit über 500 Teilnehmern war gut für die Kameradschaft und den Jugendfeuerwehren aus Brigachtal und Villingen gelang mit tollen Leistungen die Qualifikation für den Bundesentscheid. Abstimmungen zu Wahlen und Satzung: Mit über 90 Prozent der Delegiertenstimmen wurde Reinhold Engesser als Kreisvorsitzender des Feuerwehrverbandes im Amt bestätigt. Die Satzung des Kreisfeuerwehrbandes wurde in etlichen Einzelpunkten einstimmig zeitgemäßer gestaltet und als Ort der nächsten Dienstversammlung setzte sich in ebenfalls geheimer Abstimmung Bräunlingen gegen Niedereschach durch.

Lang ist die Liste der Beförderungen zum Brandmeister oder Oberbrandmeister sowie Verabschiedungen von Kommandanten, Abteilungskommandanten, Ausbildern oder Schiedsrichtern, die Kreisverbandsvorsitzender Reinhold Engesser auf der Bühne in der Alemannenhalle in Mönchweiler vorzunehmen hat. Zudem wird Lena Fußbahn (zweite von rechts) zur Fachberaterin Veterinär ernannt.