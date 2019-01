von Martin Himmelheber

Die Fachleute haben den Erdrutsch beim Thomas-Philipps-Markt in Schramberg, der Feuerwehrleute, Bauarbeiter und Behörden seit Montagfrüh dauerbeschäftigt hat, inzwischen offenbar im Griff. Trotz des wieder einsetzenden Dauerregens sei kein Geröll mehr vom Parkplatz am Schilteckhof herunter gekommen, berichtet am Donnerstag um die Mittagszeit ein Bauarbeiter auf dem Gelände. Im Rathaus hatte sich zudem eine Expertenrunde getroffen und Fortschritte bei den Sofortmaßnahmen gemeldet.

Gefahr eines weiteren Erdrutsches noch nicht gebannt

Unterdessen kommen immer wieder Leute zum Tor des Marktes und wundern sich, dass dieser geschlossen ist. Doch die Stadt hält vorerst am Betretungsverbot für das Gelände und der Sperrung des Radwegs nach Schiltach fest: Die Gefahr eines weiteren Erdrutsches ist noch längst nicht gebannt.

Bauhof und Polizei als Ablösung für Feuerwehr

Um das Wasser daran zu hindern, in das Erdreich im Hang oberhalb der Abbruchstelle einzudringen, wird es in einen Pumpensumpf geleitet. Von hier aus hat es die Feuerwehr bis Mittwoch über eine lange Schlauchleitung in die Schiltach gepumpt. Seit Mittwoch hat der Bauhof diese Aufgabe übernommen. "Die gestern installierte Pumpe mit Schwimmer funktioniert gut", bestätigt die Sprecherin der Stadt Schramberg, Susanne Gorgs-Mager.

Alle vier Stunden prüfen Bauhofmitarbeiter, ob die Pumpe arbeitet. Außerdem kontrollieren Polizisten im Rahmen ihres Streifendienstes die Pumpe. Über die Ablösung freuen sich insbesondere die Feuerwehrleute: Einige kamen in den vergangenen Tagen kaum zum Schlafen.

Drainageleitungen sollen die Erdrutsch-Zone stabilisieren

Statt der langen Schlauchleitung bis zur Schiltach hat der Bauhof jetzt auch eine andere Lösung gefunden. "Das Wasser wird nun weiter oben in die Kanalisation eingeleitet", so Gorgs-Mager. In den kommenden Tagen sollen die Textilschläuche der Feuerwehr durch frostsichere PVC-Rohre ersetzt werden. Ferner graben Baufachleute mit einem Bagger eine Drainageleitung oberhalb des Parkplatzes beim Thomas-Philipps-Markt. Sie soll bis Freitag fertig sein. Danach wird der Bagger unten auf dem Parkplatz die Abflussrinne von der Bachrinne bis zur Schiltach freilegen.