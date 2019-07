von Martin Himmelheber

Weil die Berneckschule seit Jahren unter Platzmangel leidet, muss die Stadt Abhilfe schaffen: Mit neuen Klassen- und Nebenräumen in Modulbauweise. Diese Lösung, so Oberbürgermeister Thomas Herzog, sei „dringend nötig“, auch wenn sie nun etwas teurer werde als geplant.

290 000 Euro teurer als geplant

Der Gemeinderat hatte die Pläne schon länger abgesegnet und im April die Ausschreibung beschlossen. Im Haushalt sind für die neuen Räume 1,5 Millionen Euro eingeplant gewesen. Der günstigste Bieter will die Bauteile für knapp 1,5 Millionen Euro liefern und aufstellen. Weil aber die Erdarbeiten für etwa 110 000 Euro hinzukommen und die Nebenkosten anteilig ebenfalls steigen, benötigt die Stadt einen Nachschlag von 290 000 Euro. Wie der Abteilungsleiter Hochbau Andreas Krause berichtete, seien wegen der überhitzten Baukonjunktur die Preise derzeit kaum zu kalkulieren. Bei den sechs Angeboten gab es eine große Spreizung von knapp 1,5 bis gut 2,7 Millionen Euro.

Die Verwaltung habe die Kosten hochgerechnet und dabei die Zahlen für die beiden Kindergarten-Erweiterungen beim Don-Bosco-Kindergarten und auf dem Sulgen zu Grunde gelegt. So sei man auf etwa 1,2 Millionen Euro gekommen. Der günstigste Bieter liege 29 200 Euro darüber. „Eine Neuausschreibung und dann noch unter Zeitdruck wird keine Verbesserung bringen“, so Krause. Da die energetische Sanierung der Fassade am Gymnasium in diesem Jahr nicht komplett fertig werde, seien an dieser Stelle Haushaltsmittel frei, die zur Deckung der erforderlichen 290 000 Euro eingesetzt werden könnten.

Im Februar 2020 sind Räume bezugsfertig

Die Erdarbeiten auf dem Berneckparkplatz sollen Anfang September beginnen, im Oktober könnten die Module geliefert und aufgebaut werden. Dann müssten sie eingerichtet werden. Anfang Februar seien sie bezugsfertig, so Krause. Der Rat stimmte einmütig dem Vorhaben zu und bewilligte die Mehrausgaben.

In den neuen Modulen sind sieben Klassenzimmer vorgesehen. Die dann im Hauptgebäude der Berneckschule frei werdenden Räume kann die Schule für andere Zwecke nutzen.