Im Gewerbegebiet Egert in Mönchweiler wird derzeit von verschiedenen dort bereits ansässigen Unternehmen geplant, gebaut und erweitert. Die gute Wirtschaftliche Lage schlägt hier durch. Die neueste Nachricht stammt allerdings von einem auswärtigen Betrieb. Die Gütenbacher Firma Rena Technologies will im Februar einen neuen Produktionsstandort in Mönchweiler eröffnen. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt.

Flächenreserven sind aufgebraucht

Doch wie kann das gelingen, wo doch Flächenreserven in diesem Gebiet äußerst knapp sind und kein Quadratmeter mehr frei verfügbar ist? Die Firma Rena profitiert indirekt vom Neubau der Firma VMR. Diese räumte im November ihr bisheriges Domizil nur wenige Meter weiter an der Waldstraße. Dieses bisherige Gebäude erwarb die Firma AZ Armaturen als Reserve für künftige Erweiterungen. Auch eine weitere Fläche in unmittelbarer Nachbarschaft, die frühere Coca-Cola Niederlassung, wurde durch die Firma AZ Armaturen im Übrigen bereits käuflich erworben. Vom Kauf des bisherigen VMR Gebäudes profitiert nun die Firma Rena. Sie kann hier eine Fläche anmieten.

Acht Standorte, 750 Mitarbeiter

Haupt-Produktionsstandorte von Rena sind bislang Gütenbach und Berg bei Nürnberg. Insgesamt zählt das Unternehmen an acht Standorten über 750 Mitarbeiter. Rena gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit erfolgreichsten Maschinenbauern im Bereich der nasschemischen Oberflächenbehandlung. Eingesetzt werden diese Maschinen in den Bereichen Halbleiter, Medizintechnik sowie der erneuerbaren Energie und der Glasbearbeitung. Die Firma wurde 1993 gegründet, musste 2014 ein Insolvenzverfahren überstehen und zählt weltweit mittlerweile mehr als 3000 installierte Anlagen.

2300 Quadratmeter angemietet

In Mönchweiler wurde laut Rena eine 2300 Quadratmeter große Produktionsstätte angemietet. Nach dem Umbau werden dort Ende Februar etwa 20 Facharbeiter eine Vor- und Endmontage aufbauen. Im Zuge der Expansion entstehen bei Rena deshalb neue Stellen für Facharbeiter an den Standorten Gütenbach und Mönchweiler. In Mönchweiler sollen vorerst Standardanlagen für die Solarindustrie produziert werden. Diese Branche sei wieder stark wachsend, so das Unternehmen. Die Räume seien aber auch für andere Rena-Produkte geeignet. Die Firma Rena Technologies befindet sich nach eigenen Angaben auf Wachstumskurs. Aufgrund des hohen Auftragsbestands und einer sehr positiven Zukunftsprognose der Branchen, in die Rena Maschinen und Anlagen liefert, wächst das Unternehmen weiter und wird sich nun auch räumlich vergrößern. Dieser Schritt stelle die Weichen für die Zukunft, lässt das Unternehmen wissen.

Weiterer Ausbau geplant

"Mit dieser Expansion geben wir den Startschuss für einen weiteren Ausbau unserer Produktionskapazität. Damit machen wir uns fit für eine schnellere Erfüllung unserer Kundenwünsche und betreiben gleichzeitig Zukunftsvorsorge für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der Rena Technologies", sagt Geschäftsführer Peter Schneidewind.