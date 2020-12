Die wöchentliche Bilanz des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald weist auch erhöhte Zahlen aus Titisee-Neustadt und Friedenweiler aus.

In Titisee-Neustadt stiegen die Gesamtzahlen von 199 auf 220, aber auch die Akutzahlen von 36 auf 38. In Friedenweiler beläuft sich die Gesamtzahl auf 42 (Vorwoche 34) und die Anzahl akuter Infektionen auf elf (am 23. Dezember sechs).

Kreisweit gingen die Akutzahlen von 749 auf 621 zurück. Die Gesamtzahlen stiegen von 4389 auf 4702. Die meisten Gesamtzahlen weist Bad Krozingen mit 427 auf, die meisten Aktuzahlen mit 48 Müllheim.