„Die Musicals us aller Welt, kregsch z‘Leffinge a dä Fasnet für gar ko Geld!“ Unter diesem Motto steht die Fastnacht 2024 in Löffingen. Narrenvater Sven I. verkündete vor großem närrischem Publikum beim Hexenbrunnen mit seinen Laternenbrüdern das Motto und die Fasnettermine.

Nur noch 86 Tage bis zum Schmutzige Dunschdig, so der Narrenvater. „S‘goht dagege“, heißt es auf dem Schild der Löffinger Hexe, die den Hexenbrunnen ziert. Während die Löffel-Guggis dem närrischen Volk mit dem Löffinger Narrenmarsch und Fastnachtsliedern schon ordentlich einheizten, sorgten die Löffinger Hexen mit Glühwein und Grillwurst für Bewirtung. Der rheinische Karneval beginnt am 11.11., die närrische Saison der schwäbisch-alemannischen Fasnet am Dreikönigstag, 6. Januar. In der Narrenhochburg Löffingen sind beide Termine von Bedeutung. Am 11.11. um 11.11 Uhr wird das Fastnachtsmotto der kommenden Saison verkündet, so auch am vergangenen Samstag.

Die Fasnet wird mit der Narrenversammlung an Dreikönig eröffnet. Am Samstag, 13. Januar, wird das Städtchen fastnächtlich geschmückt, am Samstag, 27. Januar, öffnet die Kleiderkammer von 11 bis 12 Uhr. Abends wird der Öschabend gefeiert. Diese Veranstaltung ist eine Besonderheit, die 1981 als gemeinsamer Auftritt der fünf Narrenzünfte Löffingen, Bachheim, Unadingen, Dittishausen und Rötenbach begann. Ebenfalls am 27. Januar ist die Landfrauenfasnet angesagt, erstmals in der Bürgerhalle Göschweiler. Am Samstag, 3. Februar, wird die Narrenzeitung verkauft. Am Dienstag, 6. Februar, gibt es zum 70. Mal die Wieberfasnet.

Der Schmutzige Dunschdig beginnt mit der Entmachtung des Bürgermeisters und der Schülerbefreiung. Dann treten erstmals die Löffinger 20er in Erscheinung. Sie stellen den Narrenbaum und leisten den Schwur auf die Laterne. Am Fasnetmontag startet der große Umzug, am Dienstag ist Kinderfasnet. Am Sonntag, 18. Februar, wird der Narrenbaum gefällt und die Fasnet auf dem Latschariplatz verbrannt.