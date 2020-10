von Thomas Schröter

Wie in vielen anderen Kommunen auch schlägt die Corona-Pandemie auf den Haushalt der Stadt Löffingen durch. Bedingt durch Zuschüsse von Bund und Land fallen die Einnahmerückgänge nicht ganz so deutlich aus wie noch im Mai dieses Jahres befürchtet. Dennoch zeichnet sich ein negativer Trend ab, der sich insbesondere in den kommenden beiden Jahren zu verfestigen droht.

Gesamtergebnis sinkt

Das zeigt der Nachtragshaushalt, ein Soll-/Ist-Vergleich für den städtischen Etat 2020, den der Gemeinderat von Löffingen jetzt gebilligt hat. Dem Zahlenwerk zufolge, das Stadtkämmerer Artur Klausmann dem Gemeinderat erläuterte, sinkt das Gesamtergebnis – sprich: der Überschuss als Differenz aus Einnahmen und Ausgaben – im Vergleich zu den Planansätzen von rund 1,32 Millionen Euro auf rund 234.000 Euro.

Stichwort: Nachtragshaushalt Im sogenannten Nachtragshaushalt der Gemeinde wird die zu erwartende Ausgaben- und Einnahmenentwicklung des laufenden Haushaltsjahres aufgezeigt. Dabei werden die Haushaltsposten aufgeführt, bei denen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz im laufenden Jahr Abweichungen eingetreten sind oder noch erwartet werden. Eine wesentliche Bewertungsgrundlage für diesen Soll/Ist-Abgleich ist die bundesweite Steuerschätzung, die das Bundesfinanzministerium in der Regel zur Jahresmitte hin vornimmt. (tom)

Das Investitionsvolumen reduziert sich um 434.000 Euro von ursprünglich angesetzten 5,57 Millionen Euro auf 5,13 Millionen Euro. Deutlich höher als ursprünglich geplant fällt der Rückgriff auf die liquiden Mittel (früher: Rücklagen) aus. Er beläuft sich jetzt anstelle von 1,06 Millionen Euro auf rund 2,02 Millionen Euro.