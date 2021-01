Löffingen vor 2 Stunden

Deutlich weniger aktive Corona-Infektionen

Stark zurückgegangen ist die Zahl der aktiven Corona-Infektionen in Löffingen. Am gestrigen Donnerstag wurden neun Infektionen gemeldet, am Donnerstag vor einer Woche waren es laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes 25.