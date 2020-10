Auf den ersten Blick scheint Löffingen ein idealer Alterswohnsitz zu sein. Doch reichen in Zukunft das Altenpflegeheim und die Seniorenwohnanlage „Wohnen im Städtle“? Bürgermeister Tobias Link ist mit dem Blick auf den demographischen und gesellschaftlichen Wandel davon überzeugt, dass dies mittelfristig nicht reichen wird.

„Wir benötigen verschiedene Pflegeformen von der Vollzeitpflege bis zum niederschwelligen Angebot“, so Link im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Auch wenn das Altenpflegheim St. Martin einen weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannten Ruf genießt wird die Betriebserlaubnis im Jahr 2030 enden. Bis dahin braucht Löffingen neue, innovative Ideen wie es weitergeht.

„Philosophie und Charakter des Hauses sollen erhalten bleiben“

Die derzeit 50 Plätze sollten aus wirtschaftlicher Sicht und aufgrund der langen Warteliste erhöht werden, ohne dabei zu einem Großbetrieb zu werden, meint Link: „Die Philosophie und der Charakter des Hauses sollen erhalten bleiben.“

Gemäß der Landesheimverordnung, welche durch die Einzelzimmer eine geschützte Privat- und Intimsphäre fordert, würden bei einem Umbau des jetzigen Gebäudes Zimmer entfallen. Das jetzige Gebäude wäre dann zu klein, es müsste ein Neubau geschaffen werden. Doch wo?

Zwar gehört der Gemeinde ein Grundstück in einem passenden Gebiet, doch dies dürfte bei den mittelfristigen Plänen, gedacht in 15-Jahres-Schritten, wohl nicht ausreichen, so Link. Die Erweiterung des Heims würde den Krankenhausfonds rund zwölf Millionen Euro kosten.

Niederschwellige Angebote für das jetzige Gebäude

Löffingen möchte sich zu einem zeitgemäßen Alterswohnort mit verschiedenen Pflegeformen entwickeln. Von der Vollzeitpflege eines Pflegeheims bis hin zur Tagespflege und zur Senioren-WG. Bei den Gemeinderatswahlen hatten alle Parteien dieses Thema in ihren Wahlprogrammen.

Als vorstellbar gilt, dass im jetzigen Gebäude des Altenpflegeheims niedrigschwellige Pflegeangebote einziehen könnten, etwa die schon lange geforderte Tagespflege und eine betreute Senioren-Wohngruppe.