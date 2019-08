Das Kinderferienprogramm ist bereits am Start. Jetzt haben die beiden Ferienjobberinnen Antonia Winterhalder und Judith Agostini übernommen. Die beiden Grundschul-Lehramtsstudentinnen haben gerade die letzten Prüfungen absolviert und schon geht es mit dem Programm los, das gemeinsam von der Stadt Löffingen und der Firma WST angeboten wird. Am Samstag wurden nochmals gemeinsam die Termine und Angebote besprochen. „Unser Ziel ist den Kindern und Jugendlichen ein abwechslungsreiches, interessantes und auch lehrreiches Angebot zu bieten“, sagt die 21-jährige Antonia Winterhalder, die wie die 22-jährige Judith Agostini aus Göschweiler stammt. Das Programm ist für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und zwölf Jahren konzipiert und wird neben verschiedenen Ausflügen auch kreative Arbeiten, Kochen, Backen in der Grundschule, oder auch Spiele im Jugendraum anbieten. Gekoppelt ist diese Ganztagsbetreuung mit dem Mittagessen, welches im Altenpflegeheim eingenommen wird. „Die Schüler haben die Möglichkeit zwischen Gerichten mit oder ohne Fleisch zu wählen“, so Judith Agostini. „Wir haben auch darauf geachtet, dass die Kinder muslimischen Glaubens ein Gericht ohne Schweinefleisch bekommen“, ergänzt Antonia Winterhalder. Je nach Wetterlage wird das Mittagessen für die Schüler auf der Terrasse serviert.

Für die beiden angehenden Grundschullehrerinnen ist diese Ferienfreizeit eine willkommene Erfahrung für ihren Berufswunsch. Dabei ist es den beiden Akteurinnen wichtig, den Kindern auch einen Einblick in eine unbekannte Welt zu geben. Spannend werden die Hofführungen in Göschweiler und Löffingen sein, der Besuch des Tierheims oder auch der Weg auf dem Ameisenpfad. „Natur erleben“ ist hier das Schlagwort. Für die Gaumenfreuden wird gemeinsam gebacken, im Käsekeller Käse ausprobiert oder auch gemeinsam gegrillt. Die Firma WST öffnet ihre Lehrwerkstadt, um den Kindern und Jugendlichen das Projekt Technolino zu zeigen, ein Modellprojekt von Südwestmetall, um die Neugier für Naturwissenschaften und Technik zu wecken. Bei einer Stadtrallye sollen die Kinder auch neue Winkel entdecken.

„Wir möchten den Schülern viele neue Anregungen mitgeben“, so Antonia Winterhalder. In der Schulküche können die Kinder selbst Brot backen, Kräuterquarks herstellen, für die Ausflüge ihre Gemüsesticks selbst herrichten und vieles mehr. Kreativität ist bei Basteln, Stoff bemalen, Nagelbilder oder Salzteig angesagt. Am Ende der sechswöchigen Ferienfreizeit wird noch ein Höhepunkt anstehen, wenn die Löffinger in die Welt der Indianer tauchen.