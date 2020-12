In Zahlen drückt sich diese Entwicklung wie folgt aus: Starben in den beiden Wochen zwischen dem 9. und dem 22. November in jeder Woche zwei Patienten, schnellten die Zahlen (elf Tote Kalenderwoche 48, zwölf Tote Kalenderwoche 49) extrem nach oben. In der Woche nach dem 7. Dezember (sieben Todesopfer) und in der aktuellen Woche (drei Todesfälle) flachen sich die Zahlen bisher ab.

Vier Patienten werden beatmet

Von 28 Corona-Patienten im Klinikum werden derzeit vier in der Intensiv-Station beatmet. Das geht weiter aus der Pressemitteilung des Landratsamtes hervor. Der jüngste zu beatmende Patient ist 37, der Älteste ist 78 Jahre alt.

In den insgesamt 18 Pflegeheimen haben derzeit 71 Bewohner und 44 Mitarbeiter das Virus. Von den 37 Neuinfizierten, die am Freitag gemeldet wurden, sind 15 Personen über 60 Jahre alt. Von diesen 15 Personen sind sechs über 80 Jahre alt.

Drei neue Fälle in Geisingen, vier in Immendingen

Von den 37 neu Infizierten werden drei der Stadt Geisingen und vier der Gemeinde Immendingen zugeordnet. 13 neue Fälle wurden aus Tuttlingen gemeldet. In Immendingen leben derzeit zehn akut Infizierte bei bisher insgesamt 70 Corona-Fällen. In Geisingen stehen 26 Akutfälle 81 Gesamtfällen gegenüber.

Inzidenzwert sinkt morgen

Möglicherweise sinkend ist der Inzidenzwert. Am Freitag lag er für den Kreis Tuttlingen bei 237,5. Morgen soll er auf etwa 224,8 sinken.