Königsfeld hat weiterhin ein Aufregerthema im Ort. Nicht alle Bewohner und auch Auswärtige finden die Verwendung des Herrnhuter Sterns auf den Bannern an den Ortseingängen angemessen.

Stern des Anstoßes ist der auf dem Banner gezeigte Herrnhuter Stern. Kritiker monieren, hier werde ein christliches Symbol für kommerzielle Zwecke missbraucht. Der Slogan „Einkaufen unter einem guten Stern“ diene einzig der Vermarktung des Stern für Zwecke des Einzelhandels. So sind auch die im Ort aufgehängten Sterne im Einfahrtsbereich nach Königsfeld so manchen Leuten ein Dorn im Auge.

Die Debatte geht weiter

Eigentlich schien der über eineinhalb Jahre dauernde Beteiligungsprozess im Gemeinderat und öffentlichen Sitzungen im Mai und Oktober 2022 beendet zu sein. Inzwischen gab es einen offenen Brief und eine Unterschriftensammlung zum Thema Verwendung christlicher Symbole.

Der zentrale Stern über dem Kreuzungsbereich der Ortseinfahrt in Königsfeld bleibt bestehen. | Bild: Werner Müller

Dass das Thema durchaus ernst genommen wird, zeigt die Vorlage zur jüngsten Gemeinderastsitzung. Wenn dann Bürgermeister Fritz Link gleich mit dem Aufruf des Tagesordnungspunktes darauf hinweist – „Wir brauchen uns keinen Vorwurf machen, dass wir die Öffentlichkeit nicht einbezogen haben“ -, ist darin auch die Brisanz des Themas zu erkennen.

Auslöser ist ein offener Brief

Am 30. Juni 2023 erreichte ein offener Brief, unterzeichnet von den Eheleuten Renate und Dietrich Siebürger das Bürgermeisteramt. Im Brief schreibt das Ehepaar: „Unter keiner guten Entscheidung stand dagegen die Entscheidung des Gemeinderates und des Bürgermeisters, den Stern das ganze Jahr über für Werbezwecke einzusetzen.“ Im Brief wird der Vorwurf erhoben, die Entscheidung sei getroffen worden, ohne die Brüdergemeine und die Kirchengemeinde im Ort zu kontaktieren.

Der Herrnhuter Stern Der Geschäftsmann Pieter Hendrik Verbeek erfand 1897 den ersten Herrnhuter Stern. Er bestand aus einem stabilen Papierstern mit 25 Zacken. Im Innern befand sich ein Blechkörper mit Schienen. Darauf konnten 17 viereckige und acht dreieckige Zacken aufgeschoben werden. Durch ein offen gebliebenes Viereck konnte eine Petroleumlampe eingebracht werden, um den Stern zu beleuchten.

Sorge um Entwertung

Außerdem werde das Alleinstellungsmerkmal der Königsfelder Weihnachtsbeleuchtung entwertet, wenn das ganze Jahr über Herrnhuter Sterne hängen und beleuchtet werden. Und: „Viele Königsfelder ärgern sich täglich über so eine Entwertung christlicher Symbole. Je länger man diesen Stern alltäglich ansieht, desto stärker wird die Entwertung und der Missbrauch deutlich. Das ist vielleicht auch der Grund, weswegen erst jetzt nach einem halben Jahr sich der Protest meldet.“

Das Ehepaar Siebürger und Hans-Beat Motel reichten auf dem Rathaus eine von 116 Personen unterschriebene Namensliste ein. Dies mit der Forderung, die drei Herrnhuter Sterne und die Banner „Einkaufen unter einem guten Stern“ wieder zu entfernen.

Das sagt der Bürgermeister

Bürgermeister Link sieht den „Stern als Zeichen der historischen Mitte der Gründung der Herrnhuter Gemeine“ in Königsfeld. Es habe keinen Grund gegeben, die Brüdergemeine daran zu beteiligen, sagt Link weiter. „Nicht der Herrnhuter Stern ist Symbol der Brüdergemeine, sondern das Lamm.“

Das Banner über die Einfahrt nach Königsfeld soll geändert werden. Das Sternsymbol, links, soll durch das Königsfelder Kurpavillon-Emblem ersetzt werden. | Bild: Werner Müller

In der Sitzung wurden von den Stadträten und Fraktionen unterschiedlichste Meinungen und Ansichten vorgetragen. Die Mehrheit äußerte aber die Meinung, die Herrnhuter Sterne hängen zu lassen.

In der Abstimmung stimmten die Gemeinderäte am Ende einstimmig für eine nahezu salomonisch anmutende Lösung: Die Herrnhuter Sterne dürfen nun weiterhin ganzjährig über Königsfeld glänzen. Um den Kritikern entgegen zu kommen, wird jedoch auf den drei Werbebannern das Bild des Herrnhuter Sterns durch das Königsfelder Kurpavillon-Emblem ersetzt.