Besuchsverbot für die Albert Schweitzer Klinik in Königsfeld: „Aufgrund der deutschlandweit und regional steigenden Corona-Infektionszahlen sind aktuell zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter keine Besuche in der Klinik möglich.“ Das teilt Gerda Schwarz, Sprecherin der Mediclin Zentralverwaltung in Offenburg, am Dienstag mit.

Das Besuchsverbot gilt ab sofort. Wie lange dies andauern werde, das sei derzeit noch nicht absehbar, so Schwarz auf Nachfrage des SÜDKURIER. Lediglich in Einzelfällen werde eine Ausnahmeregelung nach vorheriger Absprache erlaubt.

Die Mediclin Albert Schweitzer Klinik in Königsfeld vereint drei Fachdisziplinen unter einem Dach: Die Fachkliniken für Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen, für Atemwegserkrankungen, Allergien und Schlafmedizin und für Psychosomatik und Verhaltensmedizin. Insgesamt verfügt die Klinik über 290 Betten und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter. Derzeit ist die Klinik laut Gerda Schwarz zu etwa 80 Prozent ausgelastet – sprich rund 230 Patienten.

Im Frühjahr wurde ein Teil der Albert Schweitzer Klinik für etwa sechs Wochen zu einer Reserveklinik für Corona-Patienten umfunktioniert. Dies könne bei Bedarf auch innerhalb eines Tages wieder erfolgen, so Schwarz. Derzeit fungiere die Klinik allerdings nicht als Reserveklinik für akute Covid-Fälle.