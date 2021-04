von Jutta Freudig

Rund 1,5 Millionen Euro wird der Radweg entlang der Landesstraße 225 von Mauenheim bis zur Abzweigung der Kreisstraße 5829 beim Immendinger Schützenhaus kosten. Ein erster Teil des Projekts auf Höhe des Daimler-Prüf- und Technologiezentrums entsteht noch in diesem Jahr. Es wird zusammen mit dem Bau der beiden neuen Kreisverkehre der L 225 realisiert. Das restliche Stück in Richtung Mauenheim soll bald folgen. Noch offen ist die Lösung, die zu einem späteren Zeitpunkt für den Lückenschluss des Radwegenetzes in Richtung Kernort Immendingen gefunden wird.

Sicherer Weg zum Sportzentrum Talmannsberg

Da durch Immendingen auch der Donauradweg führt, wäre gerade dieses noch fehlende Stück von hoher Bedeutung. Ebenso könnten Radler aus der Kerngemeinde dann sicherer das Prüfzentrum, das Gewerbegebiet Donau-Hegau und vor allem auch das Sportzentrum Talmannsberg erreichen. Allerdings muss der künftige Radweg an der L 225 von Immendingen bis zum ersten Daimler-Kreisverkehr das Gebiet durchqueren, in dem die Umgehung der B 311 und die Zufahrt zu den neuen Brücken über Bahn und Donau entstehen. Dafür laufen noch Planungen.

38 Straßenlaternen für die Strecke zwischen den beiden Kreisverkehren

Für den sechs Kilometer langen Radwegbau zwischen den Kreisverkehren und in Richtung Mauenheim steht die durchgängige Mittelbewilligung durch das Land dagegen bereits fest, wie Bürgermeister Manuel Stärk erklärte. Den Auftakt bildet nun dieses Jahr das Stück entlang des Daimler-Prüfzentrums, bei dessen Realisierung sich die Gemeinde mit der Herstellung der Straßenbeleuchtung beteiligt. An der Strecke zwischen den beiden Kreisverkehren werden 38 Straßenlaternen für knapp 170.000 Euro angebracht. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme nimmt das Land auch die Belagssanierung der L 225 zwischen den Kreisverkehren und bis Mauenheim vor.